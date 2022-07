Kostra dinosaura se vydražila za 144 milionů. Majitel by ji měl dát muzeu, míní vědci

Zachovalá kostra 77 milionů let starého dinosaura se na konci července vydražila za šest milionů dolarů (přes 144 milionů korun). Ostatky prehistorického ještěra jménem Gorgosaurus našli paleontologové na soukromém ostrově v americké Montaně. Část vědecké komunity aukci odsoudila.

Gorgosaurus byl vzdáleným příbuzným proslulého predátora Tyrannosaura rexe, jenom se oproti němu dokázal rychleji pohybovat a měl silnější stisk čelistí. Pro zpravodajský web stanice CNN o tom informovala aukční síň Sotheby's. Ta desítky milionů let starý skelet složený ze 79 různých kostí dražila 28. července dopoledne.

Jeden z největších masožravců v dějinách měřil 2,8 metru na výšku a 6,7 metru na délku. Vyskytoval se na dnešním území Spojených států a Kanady v období křídy. Podobně jako Tyrannosaurus rex měl obrovskou tlamu plnou ostrých, zakřivených zubů a dvě drobné přední končetiny. Lovil ve čtyřčlenných skupinách.

Ostatky pravěkého ještěra se objevily v roce 2018 v oblasti souvrství Judith River v americkém státě Montana. Organizátoři aukce očekávali, že by se vzácná kostra mohla prodat až za osm milionů dolarů (skoro 193 milionů korun). Jde o prvního Gorgosaura, který bude ve vlastnictví soukromého sběratele, všechny ostatní exempláře zatím skončily v muzeích.

"Za svou kariéru už jsem prodávala mnoho výjimečných objektů, ale málokterý z nich mě ohromil tolik jako skelet Gorgosaura. Paleontologové ho vykopali teprve nedávno a nesmírně mě těší, že jsem dostala možnost nabídnout tohoto dinosaura kupujícím z řad veřejnosti," uvedla Cassandra Hatton, která v aukční síní Sotheby's vede oddělení vědy a populární kultury.

Část vědecké komunity ovšem z přemístění Gorgosaura do soukromých rukou radost nemá. "Připouštím, že zkameněliny ze soukromých ostrovů nepodléhají federální vládě Spojených států, a tak si s nimi na rozdíl od nálezů na veřejných ostrovech mohou majitelé dělat, co se jim zachce. Z pohledu paleontologa ale na dražbě vidím jenom negativa," zdůraznil profesor Paul David Polly z Indiana University Bloomington.

"Jde o zkamenělinu, která má zásadní význam i pro vědce a širokou veřejnost, takže by měla být zařazena do veřejných sbírek, aby ji mohli zkoumat a obdivovat všichni. Ať už fosilii vydražil kdokoli, měl by ji teď v ideálním případě darovat nějakému muzeu. Nebo by měl naopak nějaký filantrop přispět muzeu takovou částkou, aby dinosaura mohlo odkoupit," dodal Polly.

