Konec Windows 10 se blíží: co to pro vás znamená a jak se vyhnout koupi nového PC?

Na první pohled se nemusí zdát, že se něco změní - váš notebook či stolní počítač s Windows 10 bude po 14. říjnu 2025 fungovat dál. Problém je v tom, že Microsoft už nebude vydávat bezpečnostní aktualizace. A to je zásadní. Zastaralé systémy jsou statisticky až třikrát častěji cílem kybernetických útoků. Během prvního roku po ukončení podpory Windows 7 vzrostl počet napadených zařízení o více než 65 procent. Podobný scénář se dá očekávat i u Windows 10.
Největší hrozbou je ransomware: škodlivý software, který zašifruje soubory v počítači a útočníci za ně následně požadují výkupné. Bez pravidelných záplat bude systém snadným cílem. Další komplikace přijde s kompatibilitou: nové aplikace i ovladače budou optimalizovány pro Windows 11. Některé softwarové firmy, například Adobe, už oznámily, že podporu pro Windows 10 ukončí nejpozději v roce 2026. Podobně přestanou výrobci hardwaru vyvíjet ovladače pro starší systémy. Uživatelé tak mohou narazit na problémy při používání moderních tiskáren, grafických karet či základních desek.
Stejný vývoj čeká i webové prohlížeče a online služby. Po konci Windows 7 například Google Chrome nabízel aktualizace jen omezenou dobu, než podporu úplně ukončil. Totéž se očekává i u Windows 10: což může znamenat problémy s internetovým bankovnictvím nebo firemními aplikacemi.
Jaké máte možnosti
Zůstat u Windows 10 proto není ideálním řešením. Přesto to neznamená, že musíte okamžitě kupovat nový stroj. Existuje několik cest, jak si provoz systému prodloužit.
1. Bezplatný upgrade na Windows 11
Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je přejít na Windows 11. Pokud váš počítač splňuje hardwarové požadavky, stačí otevřít Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Windows Update a zkontrolovat dostupnost upgradu. Pokud možnost nevidíte, pomůže aplikace Microsoft PC Health Check, která ukáže, kde má váš systém nedostatky.
Někdy stačí upravit nastavení TPM nebo Secure Boot v BIOSu. Pokud ale počítač požadavky nesplňuje, nevyplatí se investovat do hardwarových úprav. Pokud si nejste postupem jistí, se situací umí poměrně dobře poradit i umělá inteligence. Ta vás trpělivě krok za krokem provede celým procesem.
2. Rozšířené bezpečnostní aktualizace (ESU)
Pro uživatele, jejichž počítač Windows 11 nezvládne, připravil Microsoft program Extended Security Updates (ESU). Díky němu mohou získat ještě rok bezpečnostních záplat, a to až do 13. října 2026. Přihlášení probíhá přímo v nabídce Windows Update, kde se objeví možnost "Enroll now".
Zajímavé je, že Microsoft nabízí více způsobů, jak ESU získat: buď jednorázovou platbou za 30 dolarů, využitím služby Windows Backup, nebo dokonce výměnou za tisíc bodů z věrnostního programu Microsoft Rewards. Body lze sbírat třeba běžným vyhledáváním přes Bing - průměrný uživatel jich nasbírá za měsíc dostatek.
Program ESU ale má své limity. Pro firmy Microsoft nabízí až tři roky rozšířené podpory, běžným uživatelům však jen jeden rok. Podle některých odborníků by přitom firma měla podporu prodloužit automaticky: nejen kvůli bezpečnosti zákazníků, ale i kvůli udržitelnosti a snížení elektroodpadu.
3. Nový notebook
Pokud je váš počítač starší, Windows 11 nepodporuje a navíc běží pomalu, je možná nejvyšší čas na upgrade. Většina modelů vyrobených po roce 2017 už má potřebný procesor i bezpečnostní čip TPM 2.0, takže přechod na Windows 11 by měl být bezproblémový.
Windows: fenomén své doby
Konec Windows 10 je významným milníkem. Systém byl dlouhá léta nejpoužívanější verzí Windows a v mnoha ohledech symbolem stability po nejednoznačném přijetí Windows 8. Microsoft tehdy přeskočil označení "Windows 9", aby zdůraznil velký krok vpřed. "Desítky" přinesly návrat nabídky Start, nový prohlížeč Edge a možnost bezplatného přechodu ze starších verzí.
Windows obecně jsou fenoménem, který od roku 1985 formoval svět osobních počítačů. Podle odhadů běží více než na 70 procentech všech PC a jsou dostupné ve více než 110 jazycích. Konec podpory Windows 10 tak není jen technickou změnou: je to symbolické uzavření jedné kapitoly počítačové historie.