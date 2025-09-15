Magazín

Konec Windows 10 se blíží: co to pro vás znamená a jak se vyhnout koupi nového PC?

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 5 hodinami
Už 14. října 2025 skončí podpora operačního systému Windows 10. Miliony počítačů po celém světě, včetně téměř poloviny těch českých, přijdou o bezpečnostní záplaty i technickou podporu. Máte doma také 'desítky'? Zjistěte, proč se nemusí vyplatit u nich zůstat, jaká rizika v takovém případě hrozí a jaké máte možnosti, než vás obelstí hackeři a nové aplikace nechají definitivně na holičkách.
Windows 10.
Windows 10. | Foto: Microsoft

Na první pohled se nemusí zdát, že se něco změní - váš notebook či stolní počítač s Windows 10 bude po 14. říjnu 2025 fungovat dál. Problém je v tom, že Microsoft už nebude vydávat bezpečnostní aktualizace. A to je zásadní. Zastaralé systémy jsou statisticky až třikrát častěji cílem kybernetických útoků. Během prvního roku po ukončení podpory Windows 7 vzrostl počet napadených zařízení o více než 65 procent. Podobný scénář se dá očekávat i u Windows 10.

Související

Nejčastější PIN kódy: 1234 pořád vede. Číslům blízko sebe se obloukem vyhněte

Mobil, internet, kyberšikana, hacker, účet, krádež, kyberprostor

Největší hrozbou je ransomware: škodlivý software, který zašifruje soubory v počítači a útočníci za ně následně požadují výkupné. Bez pravidelných záplat bude systém snadným cílem. Další komplikace přijde s kompatibilitou: nové aplikace i ovladače budou optimalizovány pro Windows 11. Některé softwarové firmy, například Adobe, už oznámily, že podporu pro Windows 10 ukončí nejpozději v roce 2026. Podobně přestanou výrobci hardwaru vyvíjet ovladače pro starší systémy. Uživatelé tak mohou narazit na problémy při používání moderních tiskáren, grafických karet či základních desek.

Stejný vývoj čeká i webové prohlížeče a online služby. Po konci Windows 7 například Google Chrome nabízel aktualizace jen omezenou dobu, než podporu úplně ukončil. Totéž se očekává i u Windows 10: což může znamenat problémy s internetovým bankovnictvím nebo firemními aplikacemi.

Jaké máte možnosti

Zůstat u Windows 10 proto není ideálním řešením. Přesto to neznamená, že musíte okamžitě kupovat nový stroj. Existuje několik cest, jak si provoz systému prodloužit.

1. Bezplatný upgrade na Windows 11

Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je přejít na Windows 11. Pokud váš počítač splňuje hardwarové požadavky, stačí otevřít Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Windows Update a zkontrolovat dostupnost upgradu. Pokud možnost nevidíte, pomůže aplikace Microsoft PC Health Check, která ukáže, kde má váš systém nedostatky.

Někdy stačí upravit nastavení TPM nebo Secure Boot v BIOSu. Pokud ale počítač požadavky nesplňuje, nevyplatí se investovat do hardwarových úprav. Pokud si nejste postupem jistí, se situací umí poměrně dobře poradit i umělá inteligence. Ta vás trpělivě krok za krokem provede celým procesem.

2. Rozšířené bezpečnostní aktualizace (ESU)

Pro uživatele, jejichž počítač Windows 11 nezvládne, připravil Microsoft program Extended Security Updates (ESU). Díky němu mohou získat ještě rok bezpečnostních záplat, a to až do 13. října 2026. Přihlášení probíhá přímo v nabídce Windows Update, kde se objeví možnost "Enroll now".

Zajímavé je, že Microsoft nabízí více způsobů, jak ESU získat: buď jednorázovou platbou za 30 dolarů, využitím služby Windows Backup, nebo dokonce výměnou za tisíc bodů z věrnostního programu Microsoft Rewards. Body lze sbírat třeba běžným vyhledáváním přes Bing - průměrný uživatel jich nasbírá za měsíc dostatek.

Související

Rozdám téměř všechen svůj zbývající majetek, slíbil Bill Gates

Bill Gates

Program ESU ale má své limity. Pro firmy Microsoft nabízí až tři roky rozšířené podpory, běžným uživatelům však jen jeden rok. Podle některých odborníků by přitom firma měla podporu prodloužit automaticky: nejen kvůli bezpečnosti zákazníků, ale i kvůli udržitelnosti a snížení elektroodpadu.

3. Nový notebook

Pokud je váš počítač starší, Windows 11 nepodporuje a navíc běží pomalu, je možná nejvyšší čas na upgrade. Většina modelů vyrobených po roce 2017 už má potřebný procesor i bezpečnostní čip TPM 2.0, takže přechod na Windows 11 by měl být bezproblémový.

Windows: fenomén své doby

Konec Windows 10 je významným milníkem. Systém byl dlouhá léta nejpoužívanější verzí Windows a v mnoha ohledech symbolem stability po nejednoznačném přijetí Windows 8. Microsoft tehdy přeskočil označení "Windows 9", aby zdůraznil velký krok vpřed. "Desítky" přinesly návrat nabídky Start, nový prohlížeč Edge a možnost bezplatného přechodu ze starších verzí.

Windows obecně jsou fenoménem, který od roku 1985 formoval svět osobních počítačů. Podle odhadů běží více než na 70 procentech všech PC a jsou dostupné ve více než 110 jazycích. Konec podpory Windows 10 tak není jen technickou změnou: je to symbolické uzavření jedné kapitoly počítačové historie.

 
Mohlo by vás zajímat

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?
12 fotografií

Co má sport společného s uměním? Cirk La Putyka uvede novou inscenaci St.art

Co má sport společného s uměním? Cirk La Putyka uvede novou inscenaci St.art

Ondřej Suchý se vedle slavnějšího bratra Jiřího neztratil. Šel si vlastní cestou

Ondřej Suchý se vedle slavnějšího bratra Jiřího neztratil. Šel si vlastní cestou

Ceny Emmy si odnesly seriály Studio, dramatický Urgent a psychologický Adolescent

Ceny Emmy si odnesly seriály Studio, dramatický Urgent a psychologický Adolescent
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle počítač Windows operační systém

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile.
před 22 minutami

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?
Prohlédnout si 12 fotografií
Na český trh vstupuje nové pohyblivé bydlení - plně vybavené, designově propracované mobilní domy, které nabízejí alternativu k tradičnímu bydlení. I v "domě na kolečkách" se dá žít na úrovni a komfortně - je tedy možné, že podobné objekty nahradí žití v drahých bytech?
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.
před 29 minutami

Policie řeší vraždu muže na Pelhřimovsku, obvinila manželku

Z vraždy devětašedesátiletého muže na Pelhřimovsku obvinila policie jeho o osm let mladší manželku. Žena je ve vazbě, v případě odsouzení jí hrozí trest vězení od deseti do 19 let. Vražda se stala 3.…
Přečíst zprávu
před 47 minutami
Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Rozhodl se tak po "pečlivé úvaze" a po poradě s rodinou.
před 47 minutami
Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň
10:48

Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň

Jan Kofroň: "Chybí nám kapacity nebo schopnosti, které by za přijatelnou cenu eliminovaly rizika plynoucí z těchto relativně levných systémů."
před 48 minutami
Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Podnapilý fanoušek Komety se dostal do konfliktu s Pavlem Grossem, ten strčil do fotografa.
Další zprávy