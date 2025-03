Nedávná analýza 29 milionů čtyřmístných PIN kódů odhalila, že mnoho lidí pořád používá snadno odhalitelné kombinace a vystavuje se tak zvýšenému bezpečnostnímu riziku. Téměř každý desátý člověk má dokonce stejný PIN.

Přístup k internetovému bankovnictví, výběr hotovosti z bankomatu, odemykání mobilu, notebooku nebo přístup k různým aplikacím. Tam všude se bez čtyřmístného kódu neobejdeme. A přestože existuje na deset tisíc možných kombinací, z pohodlnosti při zadávání či z obavy ze zapomenutí složitějšího kódu stejně volíme jednoduché sekvence nebo opakující se vzory. Hackerům tak výrazně usnadňujeme práci.

Nejčastější PIN nepřekvapí

Existuje hned několik kombinací, kterým by se lidé měli obloukem vyhnout. Ukázalo se, že grafické vyjádření často volených PIN kódů vykazuje určité zákonitosti. Tak například: používáme čísla, která jsou blízko sebe. Asi nikoho nepřekvapí, že k těm úplně nejčastějším kódům patří s velkým náskokem kombinace 1234, kterou používá devět procent lidí, tedy téměř jeden člověk z deseti. V závěsu za ní následuje 1111 s 1,6 procenty, třetí je 0000 s 1,1 procenty. Další místa obsadila kombinace 1342, která vznikne promícháním čísel 1234, oblíbenými volbami jsou také 1212, 2222 nebo 4444.

Vysoko se umístily i kódy 1986 a 2004

Do první desítky se dostalo také číslo 1986, které odkazuje na rok narození, podobně to platí i o čísle 2004, které je mezi dvaceti nejčastějšími. Trochu zvláštní se zdá být číslo 2580, které se probojovalo do čtyřicítky nejběžnějších. Kreslí však čáru přímo po klávesnici telefonu. Podvodníci tyto oblíbené kombinace dobře znají, je tak pro ně velmi jednoduché se do vašich účtů nabourat. Když chce někdo odemknout ukradený telefon nebo získat peníze z bankomatu, je pravděpodobnost, že se z pěti pokusů trefí 1:8.

Jak si tedy vybrat správný číselný kód? Zvolit lze zcela náhodnou kombinaci, nebo takovou, která pro vás má skrytý význam. Vázat se může třeba k nějaké vám blízké osobě nebo k významným událostem. Inspirovat se můžete nechat také těmi nejméně používanými kódy, podle analýzy k nim patří 8557, 8438, 9539 nebo 7063.