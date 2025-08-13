Žádný polorozpadlý nábytek a prach. V Olomouci vzniká studentské bydlení budoucnosti

Projekt 17square od skupiny REDSTONE vychází vstříc požadavkům současné generace - digitálně zdatné, komunitně orientované, a zároveň hledající prostor pro individualitu. Výsledkem je colivingový koncept, který kombinuje osobní komfort s bohatým sdíleným zázemím.
Každý pokoj - ať už jednolůžkový prostor, nebo vícepokojová buňka - je vybaven vlastním pracovním stolem, kuchyňským modulem i úložným prostorem. Vaření a společenský život je soustředěn do moderních komunitních kuchyní a společné prostory jako coworkingové studovny, fitness, lounge zóna, kino nebo prádelna tvoří srdce celého komplexu.
"Flexibilní design, modularita, silná identita komunitních prostor a důraz na udržitelnost - to jsou dnes klíčové atributy coliving architektury. Projekty, jako je 17square, ukazují, jak lze v rámci colivingového řešení skloubit individualitu a komunitní charakter do jednoho funkčního celku," říká Ján Antal, Managing Partner Studia Perspektiv.
Kde město potkává přírodu
Kolej vzniká v atraktivní lokalitě v zeleném prstenci parků za hradbami historické Olomouce, jen pár kroků od centra města. Lokalita přirozeně propojuje městskou energii s klidným prostředím ideálním pro studium a relax.
V projektu kombinují pevné, odolné materiály s organickými, přírodními formami, čímž vytváří prostor, který stimuluje i uklidňuje zároveň. Přírodní materiály hrají důležitou roli zejména ve veřejných částech - například ve vstupní hale, která bude fungovat jako dynamické centrum s recepcí, kavárnou, coworkingovým pracovištěm a lounge zónou.
"Vytváříme živý prostor pro sdílení, studium i odpočinek, který odpovídá hodnotám nové generace - inkluzivní, digitální, komunitní a udržitelný," dodává Pavel Nádvorník, Development Director skupiny REDSTONE.
Inspirace městem i lidmi a síla zeleně
Interiér kolejí čerpá inspiraci z atmosféry samotné Olomouce - od historických prvků přes městskou zeleň až po street art od místních umělců. Tradiční cihla se tu potkává s grafikou, pokojové rostliny doplňuje neformální nábytek, který podporuje spontánní setkávání a komunitní život. Každý student zároveň dostává neutrální, ale promyšlený základ pro vlastní kreativní vyjádření ve svém soukromém prostoru.
Velký důraz je kladen na modrozelenou infrastrukturu. Krajinářské úpravy z dílny ateliéru Partero využívají každý dostupný centimetr k vytvoření příjemného mikroklimatu: solitérní stromy, keřové skupiny, trvalkové záhony a travnaté plochy tvoří ideální prostředí pro odpočinek, setkávání i podporu biodiverzity.
"Navrhované vegetační plochy jsou klíčovým prvkem modrozelené infrastruktury - umožňují přirozené zadržování dešťové vody, snižují přehřívání a zlepšují mikroklima prostředí a také podporují biodiverzitu v území. Projekt venkovních úprav tak vytváří díky bohaté vegetaci kvalitní prostředí pro každodenní pobyt studentů i návštěvníků koleje," dodává Jakub Finger, zakladatel ateliéru Partero.
Městský život v plném proudu
17square podle tvůrců nebude jen kolej, ale živoucí městský organismus. V přízemí a podzemí budou fungovat veřejně přístupné služby, třeba fitness centrum, gastro provoz nebo maloobchodní jednotky, které budou sloužit nejen studentům, ale i obyvatelům okolí.
Architektonický a interiérový návrh vznikl v renomovaném Studiu Perspektiv, které v posledních letech udává tón současné architektuře v Česku. Celý projekt je postaven na principu efektivity a modularity - promyšlené dispozice či opakovatelná řešení přinášejí funkční architekturu s dlouhou životností.
Architekti se svým konceptem 17square nastavují nový standard toho, co může a má studentské bydlení ve 21. století být - otevřený, smysluplný a inspirativní prostor pro život, studium i přátelství.