Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi

Parníky T. G. Masaryk a Vyšehrad v Praze.
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy i pohled do její budoucnosti.
Model parníku Primátor Dittrich. Na Vltavu byl poprvé spuštěn v roce 1891. Jméno získal podle bývalého pražského primátora a předsedy PPS Františka Dittricha.
Model parníku Vyšehrad postavený ze stavebnice Merkur. Zobrazit 18 fotografií
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 19 minutami
Představte si Prahu, kde ranní špička znamená nastoupit na parník a plout po Vltavě do práce. Tyto lodě kdysi patřily k běžnému životu města – den co den přepravovaly tisíce lidí a spojovaly vnitřní Prahu s jejím okolím. Dnes parník Vyšehrad z roku 1938 ožívá jako muzeum na vodě, které nejen vypráví historii, ale také naznačuje, jak by mohla vypadat budoucnost lodní dopravy.

Praha teprve hledala svou moderní tvář, když v roce 1865 vznikla Pražská paroplavební společnost (PPS). Založil ji tehdejší primátor František Dittrich a PPS se tak stala jednou z nejdéle fungujících ryze českých společností vůbec. Její první lodě, Praha a Vyšehrad, vyplouvaly z místa, kde dnes kotví současný Vyšehrad, z Rašínova nábřeží - tehdy tam ale žádné nábřeží ani náplavka nebyly.

Začátky paroplavby v Praze

"Nastupovalo se po pěšince mezi zahradami, po dlouhé, úzké dřevěné lávce - na první dva parníky. První byl parník 1865 Praha, druhý byl o rok mladší parník Vyšehrad, ovšem první toho jména. Dnešní Vyšehrad už je čtvrtý toho jména," říká historik Nikolaj Savický.

Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.
Vyšehrad díky své historické autentičnosti a charakteristickému parnímu pohonu představuje unikátní klenot mezi plavidly.

Vznik společnosti dával smysl - právě tehdy se podařilo splavnit Vltavu mezi Štěchovicemi a pražským Šítkovským jezem, což umožnilo průjezd parníků.

"Dnešní Vltava vypadá zcela jinak, než vypadala tehdy. Tehdy byla Vltava prudce tekoucí řeka, která byla velmi široká a měla velmi kolísavou hladinu. Takže plavební sezóna v té době začínala na rozhraní února a března a končila v polovině července, protože došla voda," dodává Savický.

Parník jako MHD

Paroplavba měla zpočátku především poskytnout lepší dopravní spojení a umožnit příjezd trhovcům. První jízdní řády uvádějí i cenu za nůši nebo trakař se zbožím, zpravidla 1 až 2 krejcary.

Od 90. let 19. století, kdy se Praha začala intenzivně rozrůstat, se z parníků stala součást městské hromadné dopravy - přepravovaly obyvatele z Podolí, Braníka, Modřan či Zbraslavi. Mezi lety 1911 a 1925 nepřepravila Pražská paroplavba nikdy méně než milion cestujících ročně.

"Když si přestavíte, že k 1. lednu 1922 měla nově vzniklá Praha se 38 obcemi a městy, která k ní byly připojeny, 677 tisíc obyvatel a že turistický ruch byl na začátku 20. let minulého století na nule, jsou to neuvěřitelné přepravní údaje," upozorňuje historik Savický.

Legenda na vodě

Dnes, po 160 letech, slaví PPS kulaté jubileum a spolu s ním i návrat k vlastním kořenům - otevřením Muzea paroplavby. Jeho domovem se stal historický Vyšehrad, majestátní kolesový parník z roku 1938.

Parník postavila v Ústí nad Labem firma Ústecká loděnice a dřevoprůmysl podle návrhu Ing. Josefa Husse, strojní zařízení dodala Českomoravská-Kolben-Daněk. Roku 2013 byl spolu s parníkem Vltava prohlášen za kulturní památku.

Vyšehrad není největší lodí na Vltavě, ale jeho charakteristický parní pohon, červené kolesnice a elegantní profil z něj dělají plovoucí legendu. Je dlouhý 62 metrů - tedy třeba jako Petřínská rozhledna naležato - a stále dokáže plout rychlostí až 17 kilometrů v hodině. To je více než většina současných plavidel, včetně pražských přívozů. Přesto má ponor jen 86 centimetrů, díky čemuž pluje i tam, kde by jiná plavidla uvázla na mělčině.

První dáma Eva Pavlová za kormidlem parníku Vltava.
První dáma Eva Pavlová za kormidlem parníku Vltava.

Muzeum na palubě

Při slavnostním otevření muzea zazněla i slova první dámy Evy Pavlové: "Díky vám jsme si mohli připomenout, že Vltava je součástí nejen našich životů, ale i inspirací, poutem, které nás spojuje."

Otevření muzea bylo zároveň finále symbolické Vltavské štafety - voda od pramene řeky dorazila s voraři až na Rašínovo nábřeží za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kapely i fanfáry Schwarzenberské gardy.

Výstava na palubě nabízí expozici věnovanou historii lodní dopravy, ale i pohled do budoucnosti - směrem k plně elektrickým lodím. Návštěvníci si mohou prohlédnout například zrenovovaný parní stroj, restaurovaný béžový nátěr interiéru, dřevěné obložení primátorského salonku či téměř dvoumetrový model parníku Vyšehrad sestavený z legendární stavebnice Merkur, která letos slaví 100 let.

Dotek minulosti

Atmosféru původní řemeslné práce si Vyšehrad zachoval do detailu. "Je to komplexní záležitost. Nacházíte a odhalujete další a další vrstvy, které vám napoví, co byste měl udělat dál. Například v předním salonu je zelená příčka. Ale původně tam byla bílá stěna z umakartu, když jsme ji odkryli, našli jsme tam původní příčku ještě s německými nápisy. Všechno, co jde zachraňujeme a vracíme do původní podoby. Potřebujeme k tomu šikovné machry," říká architekt František Weber, který na rekonstrukci parníku pracoval.

Vyšehrad přitom není jen odloženým výstavním exponátem - jeho komín, který se díky hydraulickému systému sklápí při podplouvání nízkých mostů, stále slouží, a pod Karlovým mostem by Vyšehrad proplul stále vzpřímeně "na milimetry".

Při svém slavnostním spuštění byl určen až pro 885 cestujících, ve špičkách přepravil i 1200 osob. Dnes je jeho kapacita kvůli moderním předpisům omezena na 400. Přesto zůstává funkční lodí a skutečným symbolem pražské paroplavby.

Z Rašínova nábřeží do budoucnosti

"Naším cílem bylo vytvořit místo, kde si návštěvník může osahat historii, slyšet příběhy řeky a doslova cítit tep parního stroje, a zároveň nahlédnout do budoucnosti ekologické lodní dopravy," říká Pavel Mácha, ředitel Pražské paroplavby.

Ta dnes kromě historických plavidel provozuje spolu se svou sesterskou společností Prague Boats i moderní flotilu elektrických lodí s nulovými emisemi - a ukazuje, že i po 160 letech může být cesta po Vltavě víc než jen přesunem z bodu A do bodu B. Může to být návrat v čase i výhled do budoucnosti.

Prohlédnout si 18 fotografií
 
