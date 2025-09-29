Magazín

Kde prožít podzim jako z pohádky? Chata s molem ukazuje, že nejcennější je čas

Zobrazit 19 fotografií
Foto: Amazing Places
nib nib
před 2 hodinami
Nad hladinou Vltavy, v mírném svahu u lesa, stojí chata, která jako by byla stvořená právě pro dny, kdy člověk touží po tichu, klidu a teple. Chata 59 nedaleko Teletína, nabízí prostor, kde je vše, co nutně potřebujete - a kde si uvědomíte, že čas je to nejcennější.

V chatce se můžete schovat před světem a zároveň si vychutnat pohled na třpytící se řeku. Třeba z křesla u okna, kam si můžete vzít šálek horkého čaje a přivítat krásy podzimu.

Nad Štěchovickou přehradou má Vltava zvláštní barvu. Mění se podle světla, mlhy i denní doby. Výhled na řeku je tu stálým společníkem - ať už jste v ložnici v patře, nebo dole u kamen.

Bez rušivých elementů

Samotná chata je jednoduchá a útulná. V horním patře je ložnice, kde vás ráno za hezkého dne vzbudí světlo pronikající skrz okno. Pokoj se tak během chvíle zalije teplem. Dole je kuchyňský kout, obývací prostor a koupelna - všechno navržené bez rušivých elementů. A pár kroků za chatou se skrývá malá finská sauna s výhledem na řeku.

Podzim tu má vlastní rytmus. Kolem chaty šustí listí, ranní vzduch voní mokrou hlínou a řeka je klidná. Když napadne první sníh, svět ztichne ještě víc. Oheň v kamnech pak není jen pro atmosféru - opravdu zahřeje, a člověk si v tu chvíli uvědomí, že vlastně nic jiného nepotřebuje.

Procházky a molo

Někdo přijede s knihou, někdo s notebookem, jiný jen tak, sám, aby byl pár dní offline. Na své si tu přijdou ale i pejskaři - zvířata jsou vítána a okolí nabízí dostatek prostoru na dlouhé procházky. Cesta k chatě vede lesní osadou -  místy je úzká a posledních pár desítek metrů se jde po kamenitých schodech. Ale právě ten lehce nedostupný charakter místa přispívá k jeho kouzlu. Na břehu je pak dřevěné molo - ideální na ranní čtení, protažení nebo rozjímání s nohama ve vodě.

Chata 59, která také spadá do portfolia Amazing Places, je prostor, který si drží odstup od spěchu a přiznává, že největší luxus je čas. A podzim je jako stvořený na užívání pohody přesně na takovémto místě.

Horská chata, nebo betonový zub? I takhle může vypadat špičková architektura | Video: Jan Jindrák
