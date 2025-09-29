Kde prožít podzim jako z pohádky? Chata s molem ukazuje, že nejcennější je čas

V chatce se můžete schovat před světem a zároveň si vychutnat pohled na třpytící se řeku. Třeba z křesla u okna, kam si můžete vzít šálek horkého čaje a přivítat krásy podzimu.
Nad Štěchovickou přehradou má Vltava zvláštní barvu. Mění se podle světla, mlhy i denní doby. Výhled na řeku je tu stálým společníkem - ať už jste v ložnici v patře, nebo dole u kamen.
Bez rušivých elementů
Samotná chata je jednoduchá a útulná. V horním patře je ložnice, kde vás ráno za hezkého dne vzbudí světlo pronikající skrz okno. Pokoj se tak během chvíle zalije teplem. Dole je kuchyňský kout, obývací prostor a koupelna - všechno navržené bez rušivých elementů. A pár kroků za chatou se skrývá malá finská sauna s výhledem na řeku.
Podzim tu má vlastní rytmus. Kolem chaty šustí listí, ranní vzduch voní mokrou hlínou a řeka je klidná. Když napadne první sníh, svět ztichne ještě víc. Oheň v kamnech pak není jen pro atmosféru - opravdu zahřeje, a člověk si v tu chvíli uvědomí, že vlastně nic jiného nepotřebuje.
Procházky a molo
Někdo přijede s knihou, někdo s notebookem, jiný jen tak, sám, aby byl pár dní offline. Na své si tu přijdou ale i pejskaři - zvířata jsou vítána a okolí nabízí dostatek prostoru na dlouhé procházky. Cesta k chatě vede lesní osadou - místy je úzká a posledních pár desítek metrů se jde po kamenitých schodech. Ale právě ten lehce nedostupný charakter místa přispívá k jeho kouzlu. Na břehu je pak dřevěné molo - ideální na ranní čtení, protažení nebo rozjímání s nohama ve vodě.
Chata 59, která také spadá do portfolia Amazing Places, je prostor, který si drží odstup od spěchu a přiznává, že největší luxus je čas. A podzim je jako stvořený na užívání pohody přesně na takovémto místě.