Bouda jako pro Krakonoše. Novostavba v Krkonoších prošla tvrdými pravidly KRNAP

Když majitelé boudy oslovili architekty z ateliéru OK PLAN ARCHITECTS, měli jedno přání: vytvořit místo pro rodinnou rekreaci, které bude pohodlné a moderní, ale zároveň pevně zakořeněné v duchu krkonošské krajiny. Bouda měla splynout s horským prostředím.
A tak vznikl dům zasazený na základovou desku kvůli skalnímu podloží, jehož hmota doslova kopíruje vrstevnice terénu. Stavba ctí dle přání tradiční krkonošskou architekturu - od hambálkového krovu s kovovými prvky až po dřevěný obklad z opalovaného dřeva. A krytina z hliníkového plechu v antracitovém odstínu nechává stavbu přirozeně zapadnout do krajiny.
Interiér plný kontrastů a středobod domu
Uvnitř se ale odehrává jiný příběh - příběh kontrastů, které se doplňují. Přírodní materiály, hřejivé tóny a struktury dodávají interiéru útulnost a klid. Přičemž moderní umění na stěnách dodává místu šmrnc.
Hlavní obytný prostor je otevřený krajině. Architekti zde nechali vyniknout dechberoucí výhled - velké fixní okno rámuje údolí řeky Úpy, vrcholky Krkonoš i nedalekou Sněžku jako živý obraz. A přesně tento výhled se stal středobodem celého domu.
Dispozice je promyšlená do posledního detailu. Obytné podlaží je centrem dění obklopené praktickými místnostmi. V podkroví je pak ložnice a malé wellness s přístupem na terasu, kde na návštěvníky čeká vyhřívaná dřevěná káď s výhledem na okolní horské louky.
Přísné požadavky
Celý projekt musel projít přísnými požadavky KRNAP i stavební komise obce - přesto splňuje nejvyšší standardy moderního, energeticky udržitelného bydlení. Bouda je vytápěna tepelným čerpadlem s geotermálními vrty a na odvrácené straně střechy jsou nenápadně umístěny fotovoltaické panely.
Na výstavbě se podílely výhradně místní firmy - 3K Stavby se postaraly o realizaci, Gras o zahradní úpravy, a to vše pod taktovkou ateliéru OK PLAN ARCHITECTS, který v této lokalitě realizoval i oceňovanou chatu Hradečanka. O zahradní úpravy se pak postarala Petra Loffelmannová, která dokázala citlivě propojit upravený terén s volnou krajinou okolních luk.
Dům s užitnou plochou 238 metrů čtverečních byl dokončen v roce 2023 a od té doby vypráví příběh o harmonii mezi moderním životem a horskou přírodou. Nejde tak jen o boudu, jak ji majitelé i architekti nazvali, ale o esteticky silné místo s duší.