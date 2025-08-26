Magazín

Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

26. 8. 2025 10:15
Syn Sáry a Martina Donutilových zemřel den před termínem porodu. Nikdy ho neslyšeli plakat, neviděli smát se. Herečka o této tragédii poprvé promluvila. A není sama, kdo si podobné trauma nese. Každá čtvrtá žena si za život projde potratem. Ve společnosti je to stále tabu. Bolestivé téma otevírá organizace Dítě v srdci.
Herečka Sára Donutilová poprvé promluvila o porodu mrtvého syna.
Foto: Profimedia.cz

Noční můrou všech rodičů je jednoznačně smrt dítěte. A co když o miminko přijdete dřív, než se vůbec narodí? To je téma, o kterém se pořád mluví velmi málo. Společnost to bere tak, že se s tím žena nějak smíří. Jenže podle odborníků jde o stejnou ztrátu, jako by už dítě bylo naživu.

Bolestivou ztrátou si prošla i herečka Sára Donutilová s manželem Martinem. Den před termínem porodu přestalo jejich synovi Matyášovi tlouct srdíčko. Snacha známého herce Miroslava Donutila musela chlapečka porodit s vědomím, že s ním nemají žádnou budoucnost, že ho neuslyší plakat ani neuvidí smát se.

"To, co se nám stalo, mě donutilo zastavit se a přemýšlet o podstatě věcí, hodnotách, životě," říká Sára. Dnes je maminkou duhového chlapečka - dítěte narozeného po ztrátě. "Když jsem o tom začala mluvit nahlas, zjistila jsem, kolik dalších žen má podobnou zkušenost. Ale také kolik z nich to celé neslo v sobě dlouhé roky potichu. Pokud můj příběh pomůže některé z nich necítit se sama, mělo to smysl," dodává herečka.

S Matyášem se rozloučili

Se synem se rozloučili, chtěli si ho pochovat. Neměli tu sílu dělat, že není. Pojmenovali ho jménem Matyáš. Byť jim to rvalo srdce, dnes je Sára ráda, že měla možnost být chvíli jeho mámou. I když jen na pár okamžiků. Pomohlo jí to v truchlení.

"Nedokázala bych ho nevidět. Chtěla jsem ho pohladit, pochovat, vidět, jak vypadá," dodala Sára, která je pro mnoho žen hrdinkou. Vlivem jejího bolestivého příběhu se na vše necítí samy. 

Téma potratů v jakémkoliv stadiu těhotenství je v Česku stále tabu. Ze statistik vyplývá, že samovolným potratem končí přibližně každé páté těhotenství. Loni se 306 dětí narodilo mrtvých a 125 novorozenců zemřelo do 28 dnů po porodu.

Potraty jsou stále tabu

Rodiče i jejich blízcí zůstávají se svým traumatem často osamoceni. Okolí neví, jak se k nim chovat, a věří, že se z toho brzy "oklepou", když miminko zatím bylo v maminčině lůně. Přitom opak může být pravdou. Ženy i muži to v sobě dusí, může přijít i konec jejich vztahu. Nevědí, jak se s tím vypořádat.

Pomoc nabízí organizace Dítě v srdci, která zajistí odborné poradenství, prostor pro sdílení i pietní místa, která dávají smutku tichý, ale důležitý hlas.

Sára Donutilová promluvila o ztrátě miminka.
Sára Donutilová promluvila o ztrátě miminka. | Foto: Profimedia.cz

"Když rodina přijde o miminko, ocitá se často ve vakuu. Okolí neví, jak reagovat, a bolest zůstává neviditelná. Přitom právě v těchto chvílích může pomoci slovo, symbol nebo jen to, že někdo naslouchá," říká Štěpánka Pokorníková, ředitelka organizace Dítě v srdci.

Kde hledat pomoc

Dítě v srdci poskytuje pozůstalým rodinám bezplatné odborné poradenství, zprostředkovává kontakt s psychoterapeuty i duchovními, pomáhá zakládat pietní místa, školí zdravotníky a spolupracuje s více než padesáti nemocnicemi po celém Česku.

Kdyby i vám se stalo něco podobného, nemusíte být na to sami. Zavolejte do organizace Dítě v srdci, kde vám rádi pomohou. Telefonní číslo: +420 731 031 064.

 
