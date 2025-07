K výbuchu kyslíkové láhve nedošlo, horolezkyně Kolouchová zemřela na následky pádu

Česká horolezkyně Klára Kolouchová zahynula ve věku 46 let při pokusu o výstup na devátou nejvyšší horu světa Nanga Parbat v Pákistánu. Podle prvotních informací způsobila nehodu exploze kyslíkové láhve. To však pákistánský zdroj přímo z místa napojený na české horolezce Jana Trávníčka a Miri Jirkovou vyvrátil s tím, že horolezkyně spadla aniž by k explozi došlo.

Podle zástupce místních úřadů došlo k tragédii ve čtvrtek v časných ranních hodinách nedaleko základního tábora Bunar. "Horolezkyně spadla z výšky mezi táborem C1 a táborem C2," uvedl. Informaci, že pád zavinila exploze kyslíkové láhve ale zdroj přímo z místa napojený na české horolezce Jana Trávníčka a Miri Jirkovou popřel. Redakce Aktuálně.cz mluvila s Janem Trávou Trávníčkem a jeho partnerkou Miri Jirkovou, kteří se shodli na tom, že místo, kde mělo k nehodě dojít, je v příliš nízké nadmořské výšce, než aby horolezkyně musela láhev použít. "Mezi táborem C1 a C2 se kyslík běžně nepoužívá. V téhle výšce nosí láhve obvykle výškoví nosiči, pomocný lezecký tým. Zahraniční horolezci je takhle nízko zkrátka nevyužívají, pokud není nějaký problém" shodují se čeští horolezci, kteří dlouhodobě působí v Nepálu. Prvotní informace nedávaly smysl "I proto nám ta prvotní informace o výbuchu neseděla. Při takových událostech je navíc důležité si uvědomit, že často pocházejí z jednoho jediného zdroje, takže je na místě brát je s rezervou," vysvětluje Trávníček. Podle českého horolezce je navíc nepravděpodobné, že by k takové explozi vůbec mohlo dojít. "Nikdy jsme o podobném incidentu neslyšeli. Je možné, že explodovala třeba vařičová bombička. V každém případě je ten důvod velmi nejistý a nejasný," dodává. Kolouchová jako první Češka vůbec zdolala vrchol Mount Everestu i K2. | Foto: Instagram "V tuto chvíli je tedy na základě informací z Pamir Times a od šerpů z jejího týmu vysoce pravděpodobné, že Klára je, bohužel, po smrti. Nicméně nyní bude dobré počkat na ověřené informace, které během následujících dní vše potvrdí a přinesou odpovědi na to, co se vlastně stalo. Víme, že naděje umírá poslední," dodává smutně Trávníček. Zároveň dodává, že v Pákistánu je záchrana vrtulníkem v podobných případech velmi komplikovaná. "Letové povolení musí vydat armáda a létají tam výhradně vojáci. Civilní záchranný systém jako v Nepálu nebo Evropě tam neexistuje," vysvětluje horolezec. "Pokud je terén složitý nebo počasí nejisté, vrtulník často čeká na absolutně bezpečné podmínky. Někdy musí na místo nejdřív dorazit lezci nebo jiný tým, který vrtulník naviguje. V některých případech spustí z vrtulníku někoho na laně. Takže pokud je potvrzené, že je Klára mrtvá, záchranná akce nebude uspěchaná. Ne kvůli neochotě, ale kvůli podmínkám a systému v zemi," uzavírá Trávníček.