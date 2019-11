K ČEMU JE DOBRÝ KURZ FOCENÍ PORTRÉTŮ?

Díváte se na obrázky v časopisech, na facebooku nebo instagramu a obdivujete, jak na nich lidé vypadají dobře? Chcete mít taky takové fotky v rodinném albu? Naučte se fotit portréty. Co je na tom těžkého? I když se to nezdá, vyfotit dokonalý obrázek, zachytit náladu a všechny emoce, to není právě snadné.

Naučte se fotit portréty jako profík Fotografie je umění i věda. K vytvoření obrazového záznamu používá světlo, které odráží nebo vyzařuje každý objekt. Vy ho pak zaostříte pomocí objektivu, kterým během expozice prochází. Když pak dopadne na světlocitlivý povrch, vytvoří reálný obraz. Zní to složitě? Máte pravdu. Jednoduché to není, ale naučíte se to. Co k tomu budete potřebovat? Kromě fotoaparátu? Chuť učit se okořeněnou velkou dávkou trpělivosti a odvahy. Kdo tohle všechno má, může se směle přihlásit na kurz portrétního fotografování, kde se naučíte fotit úchvatné portréty. Naučíte se zachytit osobní kouzlo člověka, kterého fotíte. I když to bude možná vaše úplně první akce s foťákem, vy to zvládnete. Jak kurz probíhá? Když se rozhodnete pro kurz portrétní fotografie pro začátečníky ve výtvarné škole Draw Planet v Praze, naučíte se profesionálně zachytit emoce každého okamžiku. Vysvětlíte si správné nasvícení portrétu .

. Proberete technickou stránku focení - co je ISO, clona , čas a jejich souvislosti .

. Dozvíte se, jaký objektiv je vhodný pro focení portrétů .

. Projdete si zásady práce s modely .

. Ukážete si, jak pomocí fotografií vyjádřit příběh.

Vyzkoušíte si pracovat ve fotoateliéru i venku .

i . Budete fotit modelku, páry i fashion portréty.

Ukážete si, jak pořízené fotografie upravit v Lightroomu a Photoshopu. Proč navštěvovat kurz focení portrétů právě v Draw Planet? V klidném a přátelském prostředí zdejších ateliérů se pod vedením zkušených lektorů naučíte ovládat a zkrotit vaši (bez)zrcadlovku. Kdo ji ještě nemá, může si ji zde zapůjčit, osahat a podle toho si koupit přesně takovou, jakou využije. Ateliér | Foto: Komerční sdělení Kurz má celkem devět lekcí, z nichž každá trvá 3 hodiny, které utečou jako voda. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci některé lekce zúčastnit, pokusí se vám zde vyjít vstříc a lekci vám nahradit. V Draw Planet se vše podaří .

. I úplní začátečníci se naučí fotit jako profesionálové .

. Lektoři vám se vším pomohou.

Kurzy probíhají jednou týdně ve stejný den a čas. Naučte se fotit portréty profesionálně. Odteď budou vaše rodinná alba plná krásných fotek, na které budete právem pyšní. Budou z nich sálat emoce a vy i za desítky let přesně budete vědět, o jaký okamžik šlo a jak jste se cítili.