Hotel se omluvil za šmírování. Do prosklené ženské sauny bylo vidět z ulice

Novomanželé v luxusním jihokorejském resortu Grand Josun na ostrově Čedžu byli po pobytu nepříjemně překvapeni, poté co zjistili, že do ženské části sauny šlo vidět z ulice. "Když jsme to se ženou zjistili, byli jsme v šoku a chodíme teď na terapii," uvedl bloger, který o problému informoval.

Luxusní pětihvězdičkový hotel Grand Josun na populárním dovolenkovém ostrově Čedžu v Jižní Koreji má zaděláno na pořádnou ostudu. Jeden z návštěvníků totiž přišel na to, že kvůli technickým problémům se žaluziemi šlo vidět do sauny z ulice. Případem se zabývá také policie, uvedl americký zpravodajský web CNN. Novomanželé trávili v hotelu líbánky a užívali si luxusního prostředí, včetně bazénu a saun. Když však šel poslední den muž na procházku, všiml si, že do sauny je vidět zvenčí. "Viděl jsem zřetelně teploměr v sauně, sprchy i vany. To všechno jsme viděli od hlavního vchodu do hotelu, z chodníku, parkoviště, a dokonce i z hotelových balkonů," popsal. "Když jsme na to se ženou přišli, byli jsme v šoku. Při myšlence, že jsme se sprchovali před tolika dalšími lidmi, mě mrazí a chodíme teď na terapii," uvedl muž v blogovém příspěvku, který teď koluje po jihokorejském internetu. "Zaplatili jsme 800 tisíc wonů (v přepočtu zhruba 15 400 korun) za noc a já a moje žena jsme používali toaletu a sprchy, zatímco se ostatní lidi dívali," dodal. Podle korejské zpravodajské agentury Yonhap byla na místo přivolaná také policie, poté co si hosté začali stěžovat zaměstnancům hotelu. Ten se ve čtvrtek omluvil za technické problémy. "Velmi nás mrzí jakékoliv nepříjemnosti, které jsme našim zákazníkům mohli způsobit při využívání ženské sauny," napsal hotel a uvedl, že na některých oknech chybělo speciální krytí a žaluzie nefungovaly. Vedení hotelu slíbilo, že se polepší a chyby napraví. Případem se zabývá také policie, která zkoumá kamerové záznamy, aby prověřila, zda nedošlo k narušení soukromí některých návštěvníků a zda některý z kolemjdoucích nepořídil intimní záběry.