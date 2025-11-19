VIDEO: Obrovská díra v oblacích zastavila dopravu. Obyvatelé nevěřili vlastním očím

Podle úřadů nešlo o nic nebezpečného, ale o vzácný atmosférický jev známý jako "cavum", nebo také "hole punch cloud". Tento zvláštní útvar vzniká jako prázdný prostor v oblaku, který se vytvoří, když jej naruší třeba letadlo.
V takovou chvíli dojde k řetězové reakci: superochlazené kapky vody náhle zmrznou, rychle se promění v ledové krystalky a začnou padat. Za sebou pak zanechají dokonale kulatou díru a jemné cáry ledu, které se postupně odpaří.
Jsme v háji
Tento vzácný jev tentokrát pozorovali obyvatelé města Puebla v Mexiku. Reakce místních byly směsicí údivu i humoru - mnozí žertovali o mimozemšťanech nebo o tom, že jde o další signál změny klimatu.
"Jsme v háji," utrousil jeden z obyvatel. Jiný dodal: "Není to úplně přírodní jev, protože do toho zasahuje něco umělého, třeba letadlo. Ale o to je to vzácnější." A další se smíchem glosoval: "I nebe nad Pueblou má výmoly!"
Nebezpečí nehrozí
Poté, co se z díry v obloze stala senzace, město se snažilo obyvatele uklidnit, že nejde o nic nebezpečného. A národní meteorologická služba pak potvrdila, že "cavum" představuje nulové riziko. Podobné útvary byly v minulosti pozorovány i v dalších mexických státech, a výjimečně také v jiných částech světa - třeba v Austrálii nebo Rusku.
Ať už tento zvláštní "otvor v nebi" působil jakkoli hrozivě, odborníci se shodují: šlo o fascinující, ale zcela neškodný přírodní efekt, který si za život prohlédne jen pár šťastlivců.
