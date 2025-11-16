Sezonní předpovědi velkých evropských a amerických center naznačují, že zima 2025/26 vyjde teplotně nad dlouhodobým průměrem.
Stejné trendy sleduje i klimatická statistika posledních let - Česko zažívá nadprůměrně teplou zimu od roku 2014. Především neobvykle teplý severní Atlantik dál podporuje mírnější charakter zimy.
Jenže to neznamená, že bychom měli čekat jen holé trávníky a dešťové mrholení. Jak zdůrazňuje meteoroložka Dagmar Honsová, i teplejší zimy mívají období, kdy k nám dorazí studený severní či severovýchodní vzduch a na několik dní až týdnů přinese silné mrazy i intenzivní sněžení - klidně i do nížin.
Hlavní roli hraje polární vír
Zda se dočkáme spíše ladovské idylky, nebo rozbahněné zimy, může rozhodnout stav polárního víru nad severním pólem. Silný vír uzamkne chlad v Arktidě a u nás je zima mírná. Slabý vír pak dovolí studenému vzduchu "unikat" do Evropy, tím dorazí mrazy a sněžení.
Některé letošní signály - například kvazibienální oscilace či možný vliv La Niñi - naznačují, že by vír mohl být náchylnější k oslabení. A jak připomíná Severe Weather Europe, jeho kolaps dokáže přinést několik týdnů pravého zimního počasí.
Když se Vánoce blíží, do hry vstupuje oceán
Odpověď na otázku "budou letos bílé Vánoce?" ale Honsová nijak neuspěchává. Vánoční období totiž často ovlivňuje takzvaná vánoční singularita - teplejší a vlhčí oceánské proudění, které má pravděpodobnost až 70 procent.
Právě to bývá důvodem, proč prosincový sníh často do Vánoc nevydrží. Proto se dodnes připomíná pranostika "Na Adama a Evu čekejte oblevu".
Na horách sníh téměř jistý, v nížinách loterie
Zatímco v nižších polohách se pravděpodobnost bílé pokrývky drží při zemi, na horách je situace (jako obvykle) mnohem optimističtější. Srážky do Evropy proudí pravidelně z Atlantiku a horské masivy si z nich většinou ukrojí své. Hranice spolehlivé sněhové pokrývky se však posunula výše - přibližně na 800-1000 metrů nad mořem.
Podle dlouhodobých trendů tak lze očekávat typickou vánoční oblevu a výraznější mrazy během ledna.
Šance existuje
Přestože sezonní modely favorizují teplou zimu, existuje několik atmosférických faktorů, které mohou zasáhnout do hry - zejména stav polárního víru. Statisticky bývají bílé Vánoce v Česku jednou za osm let a naposledy byly v roce 2010, takže šance by tu byla.
Jisté ale je jen jedno: konkrétní předpověď dostaneme nejdřív týden před Štědrým dnem. Do té doby se budeme pohybovat mezi teplými modely, mrazivými možnostmi a tradiční nadějí, že letos nás konečně zase potěší zasněžené ulice i v nížinách.
