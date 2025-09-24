Magazín

Jen trefit nestačí. Hollywoodský scénář má háček, asteroidy se vrátí klíčovou dírkou

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
V hollywoodských filmech to vypadá tak jednoduše. Když se k Zemi řítí obří asteroid, vyšle se k němu raketa, která do něj narazí a hrozbu odvrátí. V realitě je to ale mnohem složitější – a také nevyzpytatelnější. Kvůli tzv. gravitačním klíčovým dírkám se nám totiž může vychýlený asteroid vrátit jako bumerang. O pár let nebo desetiletí později.
Jen trefit asteroid nemusí automaticky znamenat výhru. Kvůli vesmírným pastem, tzv. klíčovým gravitačním dírkám, se nám může vrátit o několik let později.
Jen trefit asteroid nemusí automaticky znamenat výhru. Kvůli vesmírným pastem, tzv. klíčovým gravitačním dírkám, se nám může vrátit o několik let později. | Foto: Shutterstock

V roce 2022 se NASA podařilo uskutečnit misi DART, během které změnila oběžnou dráhu asteroidu Dimorphos. Lidstvo tak poprvé v historii dokázalo ovlivnit pohyb kosmického tělesa a planetární ochrana před katastrofou z vesmíru se z kategorie sci-fi přesunula do reality. Vypadalo to, že naše planeta bude zase o kus bezpečnější. Jenže: nový výzkum ukazuje, že odchylování asteroidů má jeden dost velký háček.

Související

Nebezpečný asteroid těsně mine Zemi v pátek 13. Vědci k němu chtějí vyslat sondu

Asteorid Apophis

Trefit se do asteroidu ještě automaticky nemusí znamenat výhru. Záleží totiž na tom, jak se do něj trefíme. Pokud je zásah nesprávně načasovaný nebo mířený, může se nebezpečný vesmírný kámen dostat do tzv. gravitační klíčové dírky. V těchto oblastech může gravitace planety změnit už změněnou dráhu asteroidu tak, že ho přesměruje zpátky k Zemi. Srazit se s ním tak můžeme o pár let nebo desetiletí později. Namísto odvrácení katastrofy, tedy zařídíme jenom její odklad.

"I když asteroid úmyslně odtlačíme od Země během vesmírné mise, musíme se ujistit, že poté nezapadne do jedné z těchto klíčových dírek. Jinak bychom v budoucnu čelili stejné hrozbě nárazu," říká Rahil Makadia z NASA.

Pomoci mohou mapy pravděpodobnosti

Makadiův tým teď proto vytváří tzv. mapy pravděpodobnosti, které ukazují, kde se ony vesmírné pasti nachází. Vědci z Illinoiské univerzity doufají, že identifikováním nejnebezpečnějších míst pro náraz by mohli zabránit opožděné katastrofě. Každý asteroid je však jiný, pro úspěšné odklonění je tak potřeba znát jeho tvar, rotaci, hmotnost, hustotu i složení.

Tyto informace by se daly v ideálním případě získat díky vesmírné misi, která by se s asteroidem setkala a poskytla snímky a data ve vysokém rozlišení. Pokud na to ovšem bude čas. V opačném případě, tedy krátce před dopadem, nezbude vědcům nic jiného než vytvořit předběžné mapy nižší kvality jen za pomoci pozemních dalekohledů.

35 tisíc potenciálně nebezpečných asteroidů

Okolí naší planety je velmi živé, v současnosti známe víc než 35 tisíc asteroidů, kterým musíme věnovat pozornost. I proto byla provedena již zmíněná mise DART. Navázat na ni má mise ESA Hera, která v prosinci 2026 dorazí k asteroidu Dimorphos a provede jeho důkladný průzkum. Vyhodnotí efektivitu pokusu o jeho odklonění a zanalyzuje kráter, který po nárazu vznikl. Získané informace pak mají pomoci proměnit velkolepý experiment do kdykoli opakovatelné techniky planetární obrany.

V roce 2022 se podařilo vychýlit dráhu asteroidu Dimorphos. | Video: Johns Hopkins Applied Physics Laboratory
 
Mohlo by vás zajímat

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Třikrát "V": Veni Vidi Vinoř si pohrává se slovní hříčkou a výjimečným bydlením

Třikrát "V": Veni Vidi Vinoř si pohrává se slovní hříčkou a výjimečným bydlením
20 fotografií

Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi

Z televizního kanálu Nova Gold bude v listopadu Nova Krimi
Magazín.Aktuálně.cz Obsah asteroid vesmír NASA lifestyle

Právě se děje

před 7 minutami

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě
Prohlédnout si 32 fotografií
Off-road trialových kategorií je několik, oblíbená byla i ta s vraky.
Akce Pístovské mokřady se koná už od roku 2013.
Aktualizováno před 17 minutami
Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
před 20 minutami
Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Festival se bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června 2026, tedy o den déle než organizátoři původně oznámili.
Vladimír Krupa

Komentář: Opravdu není SPD proruská? Některé příklady varují

před 47 minutami
Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v neděli 28. září zahájí divadelní festival Čekání na Václava. Akce potrvá celý měsíc.
před 53 minutami
"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla," popisuje policie.
před 54 minutami

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod
Prohlédnout si 9 fotografií
Show českého gripenu byla nejen hlasitá, ale díky nízkým průletům v malé rychlosti si mohli všichni prohlédnout detaily supersoniku.
Dvojice českých gripenů doprovází střední transportní letoun C-295 Casa.
Další zprávy