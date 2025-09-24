Jen trefit nestačí. Hollywoodský scénář má háček, asteroidy se vrátí klíčovou dírkou

V roce 2022 se NASA podařilo uskutečnit misi DART, během které změnila oběžnou dráhu asteroidu Dimorphos. Lidstvo tak poprvé v historii dokázalo ovlivnit pohyb kosmického tělesa a planetární ochrana před katastrofou z vesmíru se z kategorie sci-fi přesunula do reality. Vypadalo to, že naše planeta bude zase o kus bezpečnější. Jenže: nový výzkum ukazuje, že odchylování asteroidů má jeden dost velký háček.
Trefit se do asteroidu ještě automaticky nemusí znamenat výhru. Záleží totiž na tom, jak se do něj trefíme. Pokud je zásah nesprávně načasovaný nebo mířený, může se nebezpečný vesmírný kámen dostat do tzv. gravitační klíčové dírky. V těchto oblastech může gravitace planety změnit už změněnou dráhu asteroidu tak, že ho přesměruje zpátky k Zemi. Srazit se s ním tak můžeme o pár let nebo desetiletí později. Namísto odvrácení katastrofy, tedy zařídíme jenom její odklad.
"I když asteroid úmyslně odtlačíme od Země během vesmírné mise, musíme se ujistit, že poté nezapadne do jedné z těchto klíčových dírek. Jinak bychom v budoucnu čelili stejné hrozbě nárazu," říká Rahil Makadia z NASA.
Pomoci mohou mapy pravděpodobnosti
Makadiův tým teď proto vytváří tzv. mapy pravděpodobnosti, které ukazují, kde se ony vesmírné pasti nachází. Vědci z Illinoiské univerzity doufají, že identifikováním nejnebezpečnějších míst pro náraz by mohli zabránit opožděné katastrofě. Každý asteroid je však jiný, pro úspěšné odklonění je tak potřeba znát jeho tvar, rotaci, hmotnost, hustotu i složení.
Tyto informace by se daly v ideálním případě získat díky vesmírné misi, která by se s asteroidem setkala a poskytla snímky a data ve vysokém rozlišení. Pokud na to ovšem bude čas. V opačném případě, tedy krátce před dopadem, nezbude vědcům nic jiného než vytvořit předběžné mapy nižší kvality jen za pomoci pozemních dalekohledů.
35 tisíc potenciálně nebezpečných asteroidů
Okolí naší planety je velmi živé, v současnosti známe víc než 35 tisíc asteroidů, kterým musíme věnovat pozornost. I proto byla provedena již zmíněná mise DART. Navázat na ni má mise ESA Hera, která v prosinci 2026 dorazí k asteroidu Dimorphos a provede jeho důkladný průzkum. Vyhodnotí efektivitu pokusu o jeho odklonění a zanalyzuje kráter, který po nárazu vznikl. Získané informace pak mají pomoci proměnit velkolepý experiment do kdykoli opakovatelné techniky planetární obrany.