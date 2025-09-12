Nebezpečný asteroid těsně mine Zemi v pátek 13. Vědci k němu chtějí vyslat sondu

Když byla 19. června 2004 planeta 99942 Apophis objevena, okamžitě vzbudila pozornost nejen vědců, ale i široké veřejnosti. Kvůli možné srážce se Zemí jí na Turínské stupnici nebezpečí přiřadili astronomové hodnocení 4 z 10, což se do té doby nestalo u žádného jiného asteroidu. Další pozorování naštěstí riziko vyloučilo, minimálně na 100 let jsme tak před ním v bezpečí.
V pátek 13. dubna 2029 se k nám ale přiblíží na vzdálenost 32 tisíc kilometrů, to je blíž než některé družice. "Pokud bude obloha jasná, měli byste ho být schopni vidět pouhým okem," říká Holger Krag, vedoucí kanceláře programu vesmírné bezpečnosti ESA.
Asteroid má průměr 375 metrů, velikostně je tak srovnatelný s Eiffelovou věží. Jen pro představu: tunguzský meteorit z roku 1908, který srovnal se zemí 80 milionů stromů, byl asi čtyřikrát menší. Tak velký asteroid jako Apophis se tak blízko k Zemi dostane přibližně jednou za pět až deset tisíc let. Jedná se tedy o první případ, kdy mají lidé technologii k jeho pozorování. Vesmírné agentury a vědecké týmy z celého světa proto chtějí tuto unikátní příležitost náležitě využít a prozkoumat asteroid nejen za pomoci dalekohledů.
Evropská kosmická agentura (ESA) spolu s japonskou agenturou JAXA připravují misi Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Sonda má odstartovat v roce 2028 a setkat se s asteroidem právě během jeho blízkého průletu. V této vzdálenosti by totiž mohl začít interagovat se Zemí. "Je to gravitační pole Země, které v podstatě mírně přetvoří asteroid a změní jeho tvar," říká Krag s tím, že gravitace by mohla způsobit i sesuvy půdy na povrchu asteroidu, změnit rychlost jeho otáčení kolem své osy a jeho oběžnou dráhu.
Získaná data by pak mohla vědcům pomoct pochopit to, jak se bránit blížícím se velkým tělesům, která by naši planetu mohla v budoucnu zasáhnout. Evropští ministři pro vesmír rozhodnou o podpoře mise Ramses na zasedání ministerské rady ESA v listopadu 2025.
Své vlastní plány má i NASA. K asteroidu Apophis přesměrovala svoji sondu OSIRIS-REx, která nedávno přivezla vzorky z asteroidu Bennu. Pod novým názvem OSIRIS-APEX dorazí k Apophis a zapne své motory, aby rozvířily uvolněné horniny a prach. Tento manévr umožní vědcům nahlédnout do složení materiálu těsně pod jeho povrchem. Pozorováním a měřením těchto reakcí tedy budou vědci schopni zjistit, co se děje uvnitř asteroidu.
"O asteroidech se toho stále potřebujeme tolik dozvědět, ale až doposud jsme museli cestovat hluboko do sluneční soustavy, abychom je studovali," říká ředitel výzkumu Patrik Michel z Observatoře de la Côte d'Azur v Nice a pokračuje: "Poprvé v historii nám jeden takový příroda přináší a sama experiment provádí. Jediné, co musíme udělat, je sledovat, jak je Apophis natahován a stlačován silnými slapovými silami," uzavírá .