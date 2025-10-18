Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Internet opět perlí. Na sociálních sítích se objevila videa, která tvrdí: "Stačí trochu jedlé sody do vody a odkyselíte si tělo!" Zní to jednoduše, levně, přirozeně - skoro jako kouzlo.
Jenže má to jeden háček. Je to nesmysl. A navíc potenciálně nebezpečný.
Jedlá soda, tedy hydrogenuhličitan sodný, se v lékárnách opravdu používá - například v tabletách na pálení žáhy. Ale vždy krátkodobě a s rozmyslem. Pokud ji někdo začíná popíjet denně "na zdraví", měl by spíš zamířit k lékaři než na TikTok a Instagram.
"Tvrzení o odkyselení organismu nemá žádný vědecký základ. Lidské tělo má přesně nastavené hodnoty pH v různých orgánech. Žaludek musí být kyselý - bez toho nedokáže trávit potravu ani chránit tělo před bakteriemi. Tenké střevo je zásadité, moč naopak kyselá. A co je nejdůležitější - tělo si pH reguluje samo, s využitím propracovaných biologických mechanismů," popisuje Morvai z Lékárna.cz
Když do toho zasahujeme pravidelným pitím sody, můžeme si rozhodit rovnováhu, přetížit ledviny a navýšit krevní tlak - protože soda je stále sodná sloučenina. Tělo pak sice začne měnit například pH moči, ale to není známka zdraví. To je varování. Takže než se necháte unést dalším virálním "trikem" od neodborné veřejnosti, položte si otázku: Když to není doporučeno lékařem nebo lékárníkem, opravdu to patří do mého těla?