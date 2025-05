Jediný správný způsob, jak vyndat klíště. Babským radám se vyhněte, radí lékárnice

S příchodem teplejších měsíců přibývá případů přisátí klíštěte - a s nimi i riziko infekce. Lidé často sahají po babských radách, které ale mohou napáchat víc škody než užitku. Lékárnice Zdenka Morvai radí, jak správně postupovat při vyjmutí klíštěte a předejít tak klíšťové encefalitidě nebo lymské borelióze. Klíště by se nemělo mazat olejem ani mýdlem, ale okamžitě zmrazit speciálním přípravkem.

Takzvané babské rady mohou napáchat víc škody než užitku. Rady typu "kápni olej", "namaž mastí", "použij mýdlo" nebo "kruť s ním, aby vylezlo samo" mohou klíště podráždit nebo způsobit jeho dušení. V tu chvíli může vyvrhnout obsah střev zpět do rány a s ním i původce vážných onemocnění.

Podle lékárnice je mnohem bezpečnější klíště zmrazit speciálním sprejem z lékárny. Tím se totiž výrazně sníží riziko, že při manipulaci vyvrhne obsah svého trávicího traktu zpět do rány a přenese infekci, jako je klíšťová encefalitida nebo lymská borelióza. Teprve potom by mělo být přisáté klíště opatrně odstraněno pinzetou nebo speciálním háčkem - bez kroucení, mačkání a hlavně bez použití oleje či masti.

U lymské boreliózy hraje roli i čas. Riziko nákazy stoupá už po 24-36 hodinách od přisátí. Proto je důležité klíště co nejdříve a hlavně správně odstranit - a po návratu z přírody pečlivě zkontrolovat místa jako podpaží, třísla, podkolenní jamky nebo za ušima. Likvidace klíštěte je stejně důležitá jako jeho správné odstranění. Klíště není dobré jen tak vyhodit do koše nebo ho drtit prsty. Místo toho je lepší jej zabalit do kousku papíru, vhodit do toalety a spláchnout.