Je tlustý a je mu to fuk. Vítěz z divoké Aljašky v soutěži okouzlil celý svět

Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Váží přes 500 kilogramů a vyhrál soutěž, o které mluví tisíce lidí. Navzdory vážnému zranění dokázal překonat všechny soupeře - a přesto se zdá, že mu na vítězství vůbec nezáleží. Příběh jednoho medvěda, který baví a inspiruje tisíce lidí po celém světě, začal v srdci divočiny na daleké Aljašce.
Chunk v září 2025. Velký samec s úzce posazenýma očima, tmavě hnědou srstí a výrazným obočím váží přes 500 kilo. Má jizvu na čenichu a trvale poškozenou čelist. | Foto: Katmai National Park

Každý podzim se na Aljašce odehrává neobvyklá soutěž - Fat Bear Week - na počest medvědů, kteří žijí u řeky Brooks.

Tahle netradiční "volba krásy" mezi medvědy není o smyslných křivkách, rychlosti ani síle, ale o tom, kdo z hnědých medvědů z národního parku Katmai přibere nejvíce na váze. Fyzická kondice medvědů je totiž zásadní - těžší jedinci mají větší šanci přežít dlouhou hibernaci a tvrdé zimní měsíce. Každé kilo je pro ně cenné.

"Hubený" Chunk v červenci 2025. Rychle se naučil jíst ryby i s trvale postiženou čelistí. | Foto: Katmai National Park

Letos konečně zvítězil medvěd 32 neboli Chunk. Obrovský grizzly, který váží přes 500 kilogramů, se do semifinále probojoval už v posledních dvou ročnících, ale letos lidé ocenili nejen jeho naducané křivky, ale především neuvěřitelnou schopnost vyrovnat se se zraněním, které ho potkalo.

Chunk se totiž začátkem léta objevil u řeky se zlomenou čelistí. Podle strážců parku k tomu pravděpodobně došlo v boji s jiným medvědem v období páření a namístě byly obavy, jestli se Chunk se svým zraněním dokáže sžít a udržet si svoji dominanci.

Medvěd se však naučil jíst i přes svůj velký handicap a během léta přibral nejvíc ze všech. Jeho sílu i odhodlání ocenili fanoušci na celém světě. Získal přes 96 350 hlasů a o 30 tisíc hlasů porazil svého rivala známého jako medvěd 856.

Překonání takové překážky ukazuje, jak důležitá je odolnost a přizpůsobivost v divočině - čelist už se totiž Chunkovi do normálu nikdy nevrátí, medvěd bude muset se svým postižením bojovat až do konce života.

Z malé soutěže celosvětový projekt

Fat Bear Week je už jedenáct let oblíbenou událostí, která spojuje milovníky přírody po celém světě. Soutěž má jednoduchá pravidla: veřejnost hlasuje na internetu o tom, který medvěd je nejtlustší a nejlépe připravený na nadcházející zimní spánek.

Soutěž založil Mike Fitz, bývalý strážce parku, který chtěl vzdělávat veřejnost a zvýšit povědomí o ochraně těchto majestátních zvířat. To, co začalo jako jednodenní hlasování s přibližně 1700 hlasy v roce 2014, se proměnilo v celosvětovou událost přitahující miliony hlasů z více než stovky zemí.

Vítězství Chunka tak není jen oslavou jeho hmotnosti, ale i symbolem síly přírody. Je jasné, že samotnému Chunkovi je titul ze soutěže jedno, ale pro nás je to příběh, který baví a inspiruje.

