Konečně, novozélandská firma vyrábí nealko víno pro domácí mazlíčky

Nevinná vína mají jména, která jsou anglickými slovními hříčkami na známé pití, jako Pawt, Champawgne, Purrno Noir či Sauvignon Bark - české ekvivalenty by mohly znít třeba štěkt, šampackské, mňaulandské modré či sauvignon haf.
Společnost své nápoje propaguje jako luxus na zlepšení nálady, který je "dokonalým doplňkem jakékoli oslavy s vaším chlupatým členem rodiny".
Majitel John Roberts řekl, že ho k vytvoření vína pro mazlíčky inspirovaly obdobné produkty v zahraničí, například pivo pro psy. "Je to dobré při stresujících situacích," řekl agentuře AFP a dodal, že mu rodinná veterinární farmaceutická společnost poskytla potřebné odborné znalosti, aby mohl začít vyrábět produkt, který psům a kočkám skutečně svědčí.
Sám prý vyrůstal v domácnosti se psy a kočkami a pamatuje si, jak je děsily například ohňostroje a petardy. "Neexistovala žádná holistická možnost, jak je uklidnit, než je něčím nadopovat," uvedl Roberts. "A proto jsme si uvědomili, že můžeme udělat víc než jen obyčejnou laskominu pro kočky a psy," dodal.
Víno si rychle našlo své zákazníky na Novém Zélandu a v Austrálii a firma nyní doufá, že se jí podaří expandovat do Asie a Severní Ameriky. Roberts řekl, že už pro tento produkt našel potenciální prodejce v Thajsku a Japonsku a nyní hledá obchodní partnery ve Spojených státech a Velké Británii. V budoucnu by svůj produkt také rád prodával na veletrzích pro domácí mazlíčky a na vinařských konferencích.
Společnost už ale narazila na problémy s clem při vývozu svého "vína", protože úřady usoudily, že obsahuje alkohol. "Na některých místech nám na nápoje chtěli uvalit daně nebo clo na dovoz vína, dokud nezjistili, že nejsou alkoholické. Ale zatím se nám to pokaždé podařilo vysvětlit," dodal Roberts.
