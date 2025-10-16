Magazín

Konečně, novozélandská firma vyrábí nealko víno pro domácí mazlíčky

ČTK Magazín ČTK, Magazín
před 3 hodinami
Po dlouhém dni stráveném potulováním po okolí nebo hlídáním domu mají domácí mazlíčci na Novém Zélandu novou možnost, jak relaxovat - nealkoholické víno. Nápoje, které neobsahují ani hrozny, ani alkohol, ale zato jsou ochucené šantou kočičí, začala vyrábět aucklandská firma Muttley's Estate.
Psi a kočky na Novém Zélandu mají možnost, jak se zbavit stresu - nealkoholické víno. Ilustrační foto
Psi a kočky na Novém Zélandu mají možnost, jak se zbavit stresu - nealkoholické víno. Ilustrační foto | Foto: Tereza Šolcová

Nevinná vína mají jména, která jsou anglickými slovními hříčkami na známé pití, jako Pawt, Champawgne, Purrno Noir či Sauvignon Bark - české ekvivalenty by mohly znít třeba štěkt, šampackské, mňaulandské modré či sauvignon haf.

Společnost své nápoje propaguje jako luxus na zlepšení nálady, který je "dokonalým doplňkem jakékoli oslavy s vaším chlupatým členem rodiny".

Související

Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Motýl monarcha

Majitel John Roberts řekl, že ho k vytvoření vína pro mazlíčky inspirovaly obdobné produkty v zahraničí, například pivo pro psy. "Je to dobré při stresujících situacích," řekl agentuře AFP a dodal, že mu rodinná veterinární farmaceutická společnost poskytla potřebné odborné znalosti, aby mohl začít vyrábět produkt, který psům a kočkám skutečně svědčí.

Sám prý vyrůstal v domácnosti se psy a kočkami a pamatuje si, jak je děsily například ohňostroje a petardy. "Neexistovala žádná holistická možnost, jak je uklidnit, než je něčím nadopovat," uvedl Roberts. "A proto jsme si uvědomili, že můžeme udělat víc než jen obyčejnou laskominu pro kočky a psy," dodal.

Víno si rychle našlo své zákazníky na Novém Zélandu a v Austrálii a firma nyní doufá, že se jí podaří expandovat do Asie a Severní Ameriky. Roberts řekl, že už pro tento produkt našel potenciální prodejce v Thajsku a Japonsku a nyní hledá obchodní partnery ve Spojených státech a Velké Británii. V budoucnu by svůj produkt také rád prodával na veletrzích pro domácí mazlíčky a na vinařských konferencích.

Společnost už ale narazila na problémy s clem při vývozu svého "vína", protože úřady usoudily, že obsahuje alkohol. "Na některých místech nám na nápoje chtěli uvalit daně nebo clo na dovoz vína, dokud nezjistili, že nejsou alkoholické. Ale zatím se nám to pokaždé podařilo vysvětlit," dodal Roberts.

Zdroj: AFP

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: "Ve Springfieldu imigranti jedí psy. Viděl jsem to v televizi," řekl Donald Trump v debatě (11. 9. 2024)

"Ve Springfieldu imigranti jedí psy. Viděl jsem to v televizi," řekl Donald Trump v debatě | Video: Youtube/CNBC Television
 
Mohlo by vás zajímat

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Všechno špatně. Vyšetřovatelé řekli, co vedlo ke zkáze ponorky Titan

Všechno špatně. Vyšetřovatelé řekli, co vedlo ke zkáze ponorky Titan

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci

Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Nový Zéland víno alkohol domácí mazlíček lifestyle

Právě se děje

před 6 minutami
Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Na co zemřela herečka Diane Keatonová? Příčinu úmrtí oznámila její rodina

Podle zdrojů časopisu People se zdravotní stav herečky náhle zhoršil a její smrt byla velmi nečekaná.
před 7 minutami
Spekuluje se o návratu politického matadora. Náhrada za Turka tvrdě narazí na Hradě

Spekuluje se o návratu politického matadora. Náhrada za Turka tvrdě narazí na Hradě

Nejen česká média zaujal jeho otevřený postoj k pragmatickým vztahům s Čínou a pro část politické scény by tak jeho návrat znamenal radikální změnu.
před 28 minutami
Vražda prodavaček v Hradci: u mladíka odhalili závažnou sexuální deviaci

Vražda prodavaček v Hradci: u mladíka odhalili závažnou sexuální deviaci

Obžalovaný zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě v Hradci Králové 20. února krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let.
před 30 minutami
Všechno špatně. Vyšetřovatelé řekli, co vedlo ke zkáze ponorky Titan

Všechno špatně. Vyšetřovatelé řekli, co vedlo ke zkáze ponorky Titan

Americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě uvedl, že firma OceanGate se dopustila závažných pochybení v návrhu, konstrukci i testování ponorky.
Aktualizováno před 36 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 37 minutami
Půl milionu za minutu tenisu. Exhibice v Rijádu budí emoce kvůli výhodným porážkám

Půl milionu za minutu tenisu. Exhibice v Rijádu budí emoce kvůli výhodným porážkám

Nejlepší tenisté světa jsou pod palbou za účast na Six Kings Slam v Rijádu.
Aktualizováno před 54 minutami
"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu.
Další zprávy