Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Příběh začal v přírodním centru Sweetbriar Nature Center ve státě New York. To se běžně stará hlavně o ptáky, savce či plazy z oblasti Long Islandu - ročně zde ošetří až tři tisíce volně žijících zvířat. Tentokrát však přišel na řadu mnohem menší pacient - motýl.
Do centra se dostal motýl monarcha se zlomenou horní částí pravého křídla, kvůli které nemohl létat.
Křehká operace bez bolesti
Zvíře, které by ve volné přírodě bylo odsouzeno k smrti, však dostalo druhou šanci. Ředitelka centra Janine Bendicksenová přišla s neobvyklým a odvážným nápadem - provést transplantaci křídla z jiného, již uhynulého jedince. Musela však reagovat rychle.
V místním teráriu chovají motýly druhu monarcha a skutečně se tu jeden vhodný dárce s neporušeným křídlem našel. Operace mohla začít.
Bendicksenová pomocí pinzety, lepidla a kukuřičného škrobu křídlo pečlivě tvarem přizpůsobila a připevnila. Pokud by zatlačila byť jen o trochu víc, mohlo by se rozpadnout.
Motýli, na rozdíl od lidí, při tomto zákroku bolest necítí. Jejich křídla nemají nervová zakončení ani krevní oběh. I proto operace působí "bezbolestně", jak si všimli diváci na sociálních sítích. "Je fascinující, s jakou péčí to ten člověk provádí," uvedl jeden z komentujících.
Naděje na další život
Záchranáři na svých stránkách odpovídali na nejčastější otázky sledujících. Motýl se prý nenarodil deformovaný - jen jeho křídla neměla čas dozrát a po vylíhnutí z kukly dostatečně "nevyschla". Pokud vše půjde dobře, měl by tento konkrétní jedinec žít až osm měsíců.
A jestli je taková transplantace běžná a snadná? Rozhodně ne. Vyžaduje přesnost, zkušenosti a samozřejmě i dostupnost vhodného dárcovského křídla. Přesto operace ukázala, že i pro tvora tak křehkého, jako je motýl, může existovat cesta zpět do volné přírody.
Reakce odborníků
Bendicksenová se domnívá, že jde o vůbec první pokus o transplantaci křídla u motýla. Její odhad potvrzuje i zájem kolegů - kontaktovali ji entomologové z celého západního pobřeží USA. "Volali mi z Minnesoty, Kostariky, Kalifornie," uvedla pro CBS News. "Tenhle motýl by bez pomoci nepřežil. V dnešním světě potřebujeme i takové příběhy naděje."
Význam zachráněného života
Příběh zachráněného motýla rezonuje veřejností i z jiného důvodu - monarcha totiž patří mezi ohrožené druhy. V roce 2022 byla jeho populace zařazena na Červený seznam ohrožených druhů Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Každý zachráněný jedinec se počítá a podobné zákroky mohou být inspirací pro nové možnosti ochrany a zachování ohrožených druhů.
Možná právě tahle kombinace něhy, technické dovednosti a lásky ke zvířatům zafungovala. Video sdílely statisíce lidí a Sweetbriar Nature Center hlásí nebývalý zájem o svou činnost. Malý příběh, který se doslova rozletěl světem, má tak dopad nejen na život jednoho motýla.
Motýl monarcha (Danaus plexippus)
Jeden z nejznámějších motýlů na světě - nejen kvůli výraznému oranžovo-černému zbarvení, ale i díky neuvěřitelné cestě, kterou každoročně podniká. Tito motýli dokážou urazit tisíce kilometrů z Kanady a severu USA až do centrálního Mexika, kde přezimují.
Právě kvůli ztrátě přirozeného prostředí, používání pesticidů a klimatickým změnám byla migrující populace motýla monarcha v roce 2022 zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN.