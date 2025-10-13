Magazín

Neuvěřitelná operace křídla. Záchrana motýla zaujala odborníky a stala se virální

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 3 hodinami
Křídlo, křehké jako papír a zdobené tisíci jemných, barevných šupinek, rozhoduje o životě a smrti motýla. V americkém záchranném centru provedli neobyčejnou operaci, která změnila osud ohroženého jedince. Video z ní se během několika dní stalo hitem internetu a okouzlilo miliony lidí po celém světě.
Motýl monarcha je jedním z nejznámějších motýlů na světě.
Motýl monarcha je jedním z nejznámějších motýlů na světě. | Foto: Fotka od Billings Brett, USFWS na Pixnio / Creative commons

Příběh začal v přírodním centru Sweetbriar Nature Center ve státě New York. To se běžně stará hlavně o ptáky, savce či plazy z oblasti Long Islandu - ročně zde ošetří až tři tisíce volně žijících zvířat. Tentokrát však přišel na řadu mnohem menší pacient - motýl.

Do centra se dostal motýl monarcha se zlomenou horní částí pravého křídla, kvůli které nemohl létat.

Křehká operace bez bolesti

Zvíře, které by ve volné přírodě bylo odsouzeno k smrti, však dostalo druhou šanci. Ředitelka centra Janine Bendicksenová přišla s neobvyklým a odvážným nápadem - provést transplantaci křídla z jiného, již uhynulého jedince. Musela však reagovat rychle.

V místním teráriu chovají motýly druhu monarcha a skutečně se tu jeden vhodný dárce s neporušeným křídlem našel. Operace mohla začít.

Bendicksenová pomocí pinzety, lepidla a kukuřičného škrobu křídlo pečlivě tvarem přizpůsobila a připevnila. Pokud by zatlačila byť jen o trochu víc, mohlo by se rozpadnout.

Motýli, na rozdíl od lidí, při tomto zákroku bolest necítí. Jejich křídla nemají nervová zakončení ani krevní oběh. I proto operace působí "bezbolestně", jak si všimli diváci na sociálních sítích. "Je fascinující, s jakou péčí to ten člověk provádí," uvedl jeden z komentujících.

Naděje na další život

Záchranáři na svých stránkách odpovídali na nejčastější otázky sledujících. Motýl se prý nenarodil deformovaný - jen jeho křídla neměla čas dozrát a po vylíhnutí z kukly dostatečně "nevyschla". Pokud vše půjde dobře, měl by tento konkrétní jedinec žít až osm měsíců.

A jestli je taková transplantace běžná a snadná? Rozhodně ne. Vyžaduje přesnost, zkušenosti a samozřejmě i dostupnost vhodného dárcovského křídla. Přesto operace ukázala, že i pro tvora tak křehkého, jako je motýl, může existovat cesta zpět do volné přírody.

Reakce odborníků

Bendicksenová se domnívá, že jde o vůbec první pokus o transplantaci křídla u motýla. Její odhad potvrzuje i zájem kolegů - kontaktovali ji entomologové z celého západního pobřeží USA. "Volali mi z Minnesoty, Kostariky, Kalifornie," uvedla pro CBS News. "Tenhle motýl by bez pomoci nepřežil. V dnešním světě potřebujeme i takové příběhy naděje."

Význam zachráněného života

Příběh zachráněného motýla rezonuje veřejností i z jiného důvodu - monarcha totiž patří mezi ohrožené druhy. V roce 2022 byla jeho populace zařazena na Červený seznam ohrožených druhů Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Každý zachráněný jedinec se počítá a podobné zákroky mohou být inspirací pro nové možnosti ochrany a zachování ohrožených druhů.

Možná právě tahle kombinace něhy, technické dovednosti a lásky ke zvířatům zafungovala. Video sdílely statisíce lidí a Sweetbriar Nature Center hlásí nebývalý zájem o svou činnost. Malý příběh, který se doslova rozletěl světem, má tak dopad nejen na život jednoho motýla.

Motýl monarcha (Danaus plexippus)

Jeden z nejznámějších motýlů na světě - nejen kvůli výraznému oranžovo-černému zbarvení, ale i díky neuvěřitelné cestě, kterou každoročně podniká. Tito motýli dokážou urazit tisíce kilometrů z Kanady a severu USA až do centrálního Mexika, kde přezimují.

Právě kvůli ztrátě přirozeného prostředí, používání pesticidů a klimatickým změnám byla migrující populace motýla monarcha v roce 2022 zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN.

