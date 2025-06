Nová krevní skupina Gwada negativ: prokázanou ji má zatím jediná žena na světě

Francouzská pacientka z Guadeloupe zaskočila vědce. V žilách jí totiž koluje netypická krevní skupina, kterou pojmenovali Gwada negativ. Vědci jej u ní identifikovali začátkem června a vyřešili tak záhadu, se kterou si lámali hlavu skoro 15 let. Neobvyklou protilátku v krvi dané pacientky totiž poprvé zaznamenali už v roce 2011. Identifikovat ji se však díky novým technologiím podařilo až nyní.

V roce 2011 spatřili odborníci z francouzského ústavu zabývajícího se krevními transfuzemi v plazmě zmiňované pacientky velmi neobvyklou protilátku. Žena tehdy potřebovala krevní transfuzi, žádný vhodný dárce se pro ni ale nenašel. Zároveň tehdy neexistovaly dostupné technologie ani zdroje, které by umožnily výjimečný fenomén důkladně analyzovat.

Krevní skupina a krevní systém Vědci objevili u pacientky nový krevní systém, ne jen "skupinu". Představit si to lze třeba tak, že krevní systém je jako kategorie nebo šuplík, kam patří různé krevní skupiny podle jednoho konkrétního znaku. Například známý systém AB0 má skupiny A, B, AB a 0. To je jeden šuplík se čtyřmi možnými variantami. Francouzští vědci ale našli u pacientky z Guadeloupe úplně nový znak na krvinkách, který dosud nebyl popsán - takže museli přidat nový pomyslný šuplík, nový krevní systém, který pojmenovali PigZ. V rámci něj pak identifikovali konkrétní krevní skupinu, kterou daná žena má - a kterou zatím nemá nikdo jiný na světě. Tu nazvali Gwada negativ.

To se podařilo až o osm let později, kdy se odborníci k případu vrátili. Za pomoci vysoce výkonného sekvenování DNA odhalili, že za jedinečnou vlastností stojí vzácná genetická mutace, kterou žena zdědila po své matce a otci. Výsledek výzkumu byl Mezinárodní společností pro krevní transfúzi uznán jako 48. krevní systém, který pojmenovali PigZ.

Francouzka byla identifikována jako jediná známá nositelka tohoto krevního systému, který se zcela vymyká běžným klasifikacím. "Je to jediná osoba na světě, která je kompatibilní pouze sama se sebou," říká Thierry Peyrard, lékařský biolog z Francouzského krevního ústavu. V praxi to znamená, že pokud by žena potřebovala transfuzi, není v tuto chvíli na celém světě známý žádný vhodný dárce krve.

Zdroj: ScienceAlert.com