Vědci vyvinuli umělou krev. Je fialová a kompatibilní se všemi krevními skupinami

Zdravotnictví po celém světě čelí tiché, ale o to vážnější krizi: nedostatku krve. Počet dárců klesá, poptávka roste. Každá kapka přitom může zachránit život, obzvlášť v době stárnoucí populace, akutních operací nebo živelních pohrom. Japonští vědci teď přišli s průlomovým řešením v podobě umělé krve.

Tým vědců, který vede Hiromi Sakazi z Lékařské univerzity v Nare, vyvinul technologii, při níž se hemoglobin z prošlé darované krve extrahuje a zapouzdří do stabilních, virem neohrožených umělých červených krvinek. Vzniknou tak stabilní, sterilní a univerzálně použitelné částice - bez krevní skupiny a bez rizika přenosu infekcí.

Dokonce je možné je skladovat při pokojové teplotě až dva roky, v lednici pak pět let - to je dramatický rozdíl oproti běžné krvi, která vydrží maximálně 42 dní. Zajímavostí je i vzhled krve, v důsledku chemické úpravy hemoglobinu má totiž fialovou barvu.

Inovace by mohla zachránit miliony životů po celém světě, nemusí představovat jen náhradu za darovanou krev. Posloužit může především v odlehlých oblastech, kde je omezený přístup k čerstvým zásobám krve, nebo také při nehodách a akutních operacích. Lékaři by nemuseli ztrácet čas určováním krevní skupiny, odpadlo by také riziko přenosu infekcí a snížila by se závislost na dárcích.

První testy na dobrovolnících proběhly už v roce 2022 a potvrdily bezpečnost umělé krve i schopnost přenášet kyslík. Právě teď se v Japonsku rozbíhá druhá fáze klinických studií s vyššími dávkami, kdy se zdravým dobrovolníkům podává 100 až 400 mililitrů této umělé krve. Pokud budou výsledky příznivé a neobjeví se žádné závažné vedlejší účinky, první ostré nasazení v nemocnicích by mohlo přijít v roce 2030.

Nejde přitom o první pokus vytvořit umělou krev. V posledních letech proběhly další výzkumy také v USA a Velké Británii. Avšak právě Japonsko, kde populace stárne a dárci ubývají nejrychleji, má k vývoji největší motivaci.