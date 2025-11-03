Magazín

Jasnější než Venuše. Noční oblohu na začátku listopadu rozzáří Tauridy

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 6 hodinami
Na začátku listopadu se nad našimi hlavami odehraje jedno z nejpůsobivějších vesmírných představení roku. Noční oblohu prozáří meteorický roj Taurid. Ten je známý nejen svými jasnými bolidy, které často září silněji než Venuše, ale podle některých teorií se s ním pojí i záhadná Tunguská událost z roku 1908.
Meteorický roj Tauridy přináší velmi jasné meteory, kterým se přezdívá halloweenské ohnivé koule.
Meteorický roj Tauridy přináší velmi jasné meteory, kterým se přezdívá halloweenské ohnivé koule.

Každý rok od října do listopadu prochází Země proudem drobných prachových částic, které za sebou zanechává kometa 2P/Encke. Ta kolem Slunce obíhá jednou za 3,3 roky a patří mezi nejstarší známé komety ve Sluneční soustavě. "Enckeova kometa zřejmě v minulosti prošla několika rozpady, roj má tedy celou řadu vláken, nejvýraznější jsou Jižní a Severní Tauridy," vysvětluje astronom Michal Švanda.

Tunguská událost a Tauridy

Česká skupina na Astronomickém ústavu AV ČR nedávno dokonce objevila novou větev Taurid. "V ní se mohou nacházet až stometrová tělesa s potenciálně kolizní trajektorií vzhledem k Zemi," popisuje Švanda.

Z jiných studií zase vyplývá, že jde spíše o křehký materiál, takže při kolizi by k přímým škodám na zemském povrchu dojít nemělo. "Ale i tlaková vlna z exploze v atmosféře by měla nepříjemné důsledky. Ostatně někteří vědci se domnívají, že těleso, které způsobilo v roce 1908 tzv. Tunguskou katastrofu, bylo právě původem z roje Taurid," dodává Švanda.

Nejvíce meteorů by mělo být vidět v noci ze 4. na 5. listopadu 2025, kdy roj dosáhne svého maxima. "Na letošní rok je předpovězena zvýšená aktivita vlákna, které by mohlo obsahovat i větší tělesa, takže je dost dobře možné, že bychom mohli pozorovat i velmi jasné meteory, tzv. bolidy, tedy takové, které jsou jasnější než planeta Venuše," láká Michal Švanda. 

Pozorování ale bude vadit úplněk superměsíce, který připadá právě na 5. listopadu. "Navíc se bude nacházet v místě oblohy, odkud meteory zdánlivě vyletují, takže jeho rušení bude opravdu značné. V jeho světle se ztratí slabší meteory," říká Švanda. "Jasné meteory by ale pozorovatelné být měly," dodává s tím, že maximum Taurid je velmi široké, takže šance na spatření budou nejen během úplňkové noci, ale i v nocích před a po.

"Halloweenské ohnivé koule"

Nejlepší je vyrazit mimo města, s minimálním světelným znečištěním, ideálně na venkov nebo do vyšších poloh. Žádný dalekohled ani speciální vybavení není potřeba. Stačí se o půlnoci zahledět vysoko nad obzor směrem k souhvězdí Býka a obrnit se trpělivostí. Tento roj totiž nepatří k nejpočetnějším.

"Celková aktivita Taurid je obvykle méně než deset meteorů za hodinu," vysvětluje Švanda. Bývají ale větší než jiné meteory a při průletu zemskou atmosférou mohou přežít déle. Jejich rychlost se navíc pohybuje okolo 27 kilometrů za sekundu. Díky tomu jsou vizuálně atraktivnější, protože se jejich dráha na obloze prodlužuje.

Další zprávy