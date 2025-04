Křečové žíly trápí ženy i muže. Prevencí je žilní gymnastika

Křečové žíly neboli varixy trápí až 40 procent žen a 20 procent mužů. Z 90 procent jsou dědičné, objevit se ale mohou v souvislosti s hormonálními změnami, špatným životním stylem nebo věkem. Existuje několik rad, jak křečovým žílám předcházet. Mezi méně známé patří žilní gymnastika.

Křečové žíly nejsou jen estetický problém, jejich výskyt provází často bolest, otoky nohou zejména po dlouhém stání i noční křeče. Lidé, kteří na ně trpí, mají pocit těžkých nohou nebo pálení. V pokročilém stádiu mohou vznikat kožní změny a bércové vředy.

"Křečové žíly jsou zvětšené, zkroucené, zpravidla modrofialové žíly, které se nejčastěji objevují na nohou. Vznikají kvůli oslabení nebo poškození žilních chlopní, které normálně zabraňují zpětnému toku krve. Když chlopně nefungují správně, krev se hromadí v žilách, což vede k jejich rozšíření a viditelným změnám," upozornil Anton Karalko, cévní chirurg a vedoucí lékař kliniky Venova.

Mohou za to geny

Vyšší riziko vzniku křečových žil představují genetické predispozice, hormonální změny nebo životní styl. "Velký vliv na vznik křečových žil má genetika. Pokud měli křečové žíly rodiče nebo prarodiče, je vyšší pravděpodobnost, že se objeví i u dalších generací," vyjmenoval lékař.

Ale příčin vzniku varixů může být celá řada. Problémy s křečovými žilami mívají velmi často lidé trpící obezitou, nadváha totiž zvyšuje tlak na žíly a zhoršuje cirkulaci krve. Mezi rizikové skupiny patří i lidé s nízkou fyzickou aktivitou, nedostatek pohybu oslabuje svalovou pumpu nohou, která pomáhá žilám posouvat krev zpět k srdci. Důvodem vzniku křečových žil může být také hormonální nerovnováha například při těhotenství, menopauze nebo při užívání hormonální antikoncepce. Výskyt varixů souvisí s věkem, zhruba po padesátce dochází k oslabení žilních stěn a chlopní, což usnadňuje vznik křečových žil. Problémy mají i lidé s povoláním vyžadujícím dlouhé stání, které zvyšuje tlak v žilách dolních končetin.

Výjimečně se mohou křečové žíly objevovat u dětí nebo během dospívání. "I když to není příliš časté, mohou varixy trápit lidi už ve velmi nízkém věku. Zejména v období puberty dochází k rychlým změnám tělesné hmotnosti a výšce, což může zatěžovat cévní systém. Nedávno jsme měli v ordinaci pana Libora, kterého vlivem dědičnosti trápily křečové žíly už od puberty. Do ordinace lékaře ho poprvé přivedli ve dvaceti letech, kdy byl na zákrok poslán do nemocnice a varixy mu byly částečně odstraněny. S přibývajícím věkem se ale problém začal objevovat znovu. V 56 letech tedy dorazil do naší ordinace, kde jsme mu křečové žíly odstranili crossektomií doplněnou sklerotizací veny safeny magny. To znamená, že lékař chirurgicky přeruší hlavní spojku mezi povrchovou a hlubokou žílou v třísle, aby se zastavil zpětný tok krve, který způsobuje křečové žíly. Následně do poškozené žíly vstříkne látku, která ji zevnitř "zalepí" a uzavře, takže přes ni už krev neteče a tělo si najde jinou, zdravou cestu," popsal Anton Karalko.

Výskyt křečových žil může souviset s jinými onemocněními, zejména s poruchami krevního oběhu a cévního systému. "Křečové žíly mohou signalizovat chronickou žilní nedostatečnost, což je dlouhodobý stav, při kterém dochází ke špatnému návratu krve z dolních končetin zpět k srdci. Souviset mohou i s trombózou hlubokých žil, což je krevní sraženina vyskytující se zejména na nohách. Důležité je konzultovat situaci s lékařem, protože může být nutná komplexní léčba nejen samotných křečových žil, ale i dalšího onemocnění," doporučil Anton Karalko.

Specialista na cévní onemocnění provádí ultrazvukové vyšetření žil, které pomůže zjistit, jak žíly fungují a zda je nutná léčba. V závislosti na závažnosti problému může doporučit různé možnosti léčby.

Možností, jak se zbavit varixů, nabízí dnešní medicína hned několik, k dispozici jsou jak tradiční, tak moderní metody. Vedle klasické operace umožňují moderní miniinvazivní metody rychlejší zotavení a menší bolestivost.

"Mezi tyto metody patří laserová léčba, při které se pomocí laserového tepla žíly spálí a uzavřou. Dále je to radiofrekvenční termokoagulace, což je metoda využívající radiofrekvenční energii k uzavření postižených žil. Další metodou je sklerotizace žil pomocí sklerotizační pěny, která žíly mechanicky uzavírá. k fyzickému uzavření žil se používá lékařské lepidlo. Často využívanou metodou je CLACS - kombinovaná laserová a skleroterapeutická léčba, která se využívá pro odstranění metličkových a retikulárních žilek a kombinuje laserovou terapii s chlazením pro maximální efektivitu. Moderní metodou je také ClariVein, ta využívá mechanicko-chemickou technologii k uzavření žil. Pomocí speciální katetru se v žíle provádí rotace, která způsobí její uzavření, a zároveň se aplikuje sklerotizační látka pro zajištění dlouhodobého výsledku," popsal Anton Karalko.

Vzniku křečových žil je možné předejít. Prevencí je pravidelný pohyb, vyhýbání se dlouhému stání nebo sezení, nošení kompresního prádla, hlídaní tělesné hmotnosti, správná životospráva nebo žilní gymnastika. "Žilní gymnastika je jednoduchá a účinná metoda prevence křečových žil, která spočívá v aktivaci lýtkového svalstva. Lýtkové svaly hrají klíčovou roli v žilním oběhu - při jejich pohybu dochází ke stlačování žil a podpoře návratu krve zpět k srdci, což pomáhá předcházet její stagnaci v dolních končetinách," uzavřel lékař.

Jak cvičit žilní gymnastiku