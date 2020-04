Japonské prostitutky se bojí, že nepřežijí pandemii. Nemáme ani na nájem, tvrdí

Prezident Spojených států Donald Trump nařídil americkému námořnictvu, aby zahájilo palbu a zničilo veškeré íránské lodě, které by obtěžovaly americká plavidla. Napsal to na sociální síti Twitter. Jeho výrok přišel týden poté, co se 11 lodí íránských revolučních gard přiblížilo k plavidlům amerického námořnictva v mezinárodních vodách na severu Perského zálivu.