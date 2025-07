Jamais vu aneb Když známé působí cize. Podivná hra mozku s realitou

Zažili jste ten zvláštní pocit, kdy se něco důvěrně známého najednou stane neznámým? Možná jste se setkali s fenoménem jamais vu – méně známým, ale o to záhadnějším příbuzným slavného déjà vu. Zatímco déjà vu je něco „už viděné“ - tedy falešný pocit, že jste něco již zažili, jamais vu neboli „nikdy neviděné“ je opakem. Důvěrně známé se vám zdá zcela nové nebo cizí. Co tento jev způsobuje?

Podle výzkumníka Chrise Moulina z britské University of Leeds se s "jamais vu" alespoň jednou v životě setká až 60 procent lidí. O tomto jevu však dlouho neexistovaly žádné laboratorní studie. To se změnilo až v posledních letech.

Moulin se svým týmem provedl jednoduchý, ale průlomový experiment: požádali účastníky, aby opakovaně psali běžná slova jako "door" (dveře) - třicetkrát během jedné minuty.

Výsledek? Až 70 procent lidí zažilo pocit, že slovo ztratilo význam, vypadalo divně nebo jako by bylo vymyšlené. Mozek byl zahlcen opakováním a dočasně ztratil schopnost přiřazovat známým slovům jejich obvyklý význam.

Jak jamais vu vypadá v praxi?

Zkušenost s tímto jevem může být různorodá: Díváte se na známé slovo (např. "menu") a najednou vypadá špatně - jako by bylo napsáno v cizím jazyce. Hrajete známou skladbu a ztratíte nit - tón se zdá cizí. Vstoupíte do svého bytu a na chvíli máte pocit, že je to úplně nové místo. Díváte se na partnera a na zlomek vteřiny ho nepoznáváte.

Podle některých neurologů vzniká "jamais vu" kvůli krátkodobé poruše komunikace mezi spánkovými laloky (rozpoznávání) a hippocampem (paměť). Mozek jednoduše na okamžik "zapomene", že danou věc zná.

Je to jen zvláštnost, nebo varování?

Ve většině případů jde o neškodný fenomén. Může být vyvolán únavou, stresem, vyčerpáním nebo třeba nedostatkem spánku. Podobně jako déjà vu může sloužit jako jakýsi "systém kontroly" v našem mozku - způsob, jak upozornit, že něco nesedí.

Ale pozor: opakované nebo déletrvající epizody mohou být příznakem neurologického problému, například epilepsie spánkového laloku nebo některých psychiatrických poruch.

Ztráta významu jako signál a fascinace

Studie také naznačují, že tento jev může být důležitý z evolučního hlediska. Představte si mozek, který vykonává rutinní činnost (například psaní) a opakováním začne ztrácet smysl. Pocit neznámosti nás může vytrhnout z automatického režimu a upozornit, že se děje něco zvláštního. V jistém smyslu jde o psychologický "reset", který nás udržuje ve střehu.

Výzkum "jamais vu" získal v roce 2023 Ig Nobelovu cenu za literaturu - ocenění pro vědecké objevy, které "nejprve rozesmějí, a pak přimějí k zamyšlení". A skutečně: za podivným pocitem může být hlubší porozumění mozkovým procesům, poruchám jako OCD (obsedantně kompulzivní porucha) nebo schopnosti udržet naši mysl flexibilní.

Kdy zpozornět a vyhledat pomoc? Občasný výskyt tohoto jevu či pocitu není důvodem k panice. Pokud se ale začnou epizody opakovat častěji, trvat déle nebo jsou spojeny s bolestmi hlavy, zmateností nebo ztrátou vědomí, je na místě konzultace s lékařem.

Zdroje: abc.net.au, neurosciencenews.com, health.clevelandclinic.org