Jako z hollywoodského trháku. Vzkaz kanadského páru v lahvi se našel o 13 let později

Jako by vypadl z hollywoodského trháku "Vzkaz v láhvi" s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Tak by se dal popsat neuvěřitelný příběh Anity a Brada z Newfoundlandu. V září 2012 vhodili do moře lahev s romantickým vzkazem, který o 13 let později a 3200 kilometrů dál našel jiný pár na západním pobřeží Irska. Příběh se díky sociálním sítím rychle šířil.

Třináct let putovala lahev se vzkazem, kterou vhodil mladý pár do moře na Bellově ostrově v Newfoundlandu na východním cípu Kanady. Tento týden ji našli dobrovolníci při čištění pláže v irském hrabství Kerry, napsal zpravodajský server The Guardian. V září 2012 zakončil mladý pár romantickou schůzku v Newfoundlandu na východním cípu Kanady tím, že vložil do lahve vzkaz a hodil ji do Atlantiku. "Jednodenní výlet Anity a Brada na Bellův ostrov. Dnes jsme si užili večeři, tuto lahev vína a jeden druhého na okraji ostrova," stálo v něm. Žádal toho, kdo by mohl vzkaz najít, aby "nám prosím zavolal", a následovalo načmárané číslo. O 13 let později a 3200 kilometrů dál našel lahev jiný pár - Kate a John Gayovi v zátoce Scraggane v hrabství Kerry na západním výběžku Irska. Přečetli si vzkaz, připili si na Anitu a Brada a říkali si: jsou pořád spolu? Zavolali na jejich číslo, ale nikdo se neozval. V pondělí večer tedy napsali vzkaz na facebookovou stránku ekologické skupiny Maharees Heritage and Conservation, která organizovala čištění zátoky, a čekali. Příspěvek se začal rychle šířit a během několika hodin přátelé v Kanadě upozornili na nález lahve Anitu a Brada Squiresovy, kteří jsou nyní manželé, mají tři děti a stále žijí v Newfoundlandu, dodal The Guardian. "Posledních 24 hodin bylo prostě úžasných," řekl Brad v pořadu Morning Ireland rozhlasové stanice RTÉ. "Byli jsme jen mladí zamilovaní lidé. Teď jsme starší zamilovaní lidé. Jsme rádi, že se ten příběh dostal na veřejnost. Potkáváme díky němu nové přátele," dodal.