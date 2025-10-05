Magazín

Jako ve filmu Armageddon: vědci zvažují zničit asteroid jaderným útokem

před 5 hodinami
Připomíná to scénu z hollywoodského trháku Armageddon: obrovský balvan řítící se vesmírem a lidstvo, které hledá způsob, jak ho zastavit. Tentokrát ale nejde o film. Vědci, včetně expertů z NASA, přemýšlí, jak zabránit asteroidu 2024 YR4, aby se srazil s Měsícem. Na stole je i varianta zničit ho jadernou zbraní.
Vizualizace asteroidu řítícího se vesmírem směrem k Měsíci. Do našeho souputníka by mohl se 4% šancí narazit v roce 2032.
Vizualizace asteroidu řítícího se vesmírem směrem k Měsíci. Do našeho souputníka by mohl se 4% šancí narazit v roce 2032. | Foto: Shutterstock

Skupina vědců, včetně expertů z NASA, zkoumá možnosti, jak asteroidu 2024 YR4 zabránit ve srážce s Měsícem. Pravděpodobnost, že našeho souputníka asi šedesátimetrový kámen 22. prosince roku 2032 zasáhne, je asi čtyři procenta.

Jednou z možností, které nedávno popsali v dosud nerecenzované studii, je odklonění asteroidu. Metodu si otestovali už v roce 2022 v rámci mise DART, kdy sonda úmyslně narazila do asteroidu Dimorphos a vychýlila ho z jeho oběžné dráhy. Malé posunutí by stačilo i v případě asteroidu YR4.

Zatím ale nikdo nezná klíčové charakteristiky asteroidu, včetně jeho hmotnosti, kterou je z takové dálky těžké vypočítat. Závisí totiž na jeho hustotě, pohybovat se tak může od 51 do 711 milionů kilogramů. Nesprávný výpočet by mohl celou situaci ještě zhoršit, vyloučit by se totiž nedalo, že si to asteroid namíří k Zemi.

Jaderná zbraň jako krok do neznáma

Další variantou je pak zničení asteroidu. Tento scénář se až nebezpečně podobá hollywoodskému filmu Armageddon. Vědci totiž navrhují odpálit jaderné zařízení o síle jedné megatuny buď přímo na povrchu asteroidu, nebo v jeho těsné blízkosti a rozmetat ho tak na menší kusy. Použití jaderných zbraní ve vesmíru představuje krok do neznáma. "Pokud by exploze nestačila, mohlo by se vytvořit pole trosek, které by ohrozilo Zemi ještě více," varuje Julie Brissetová z Floridského vesmírného institutu. 

S tím souhlasí i Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Kosmonautix.cz. "Fragmenty z výbuchu by sice byly malé, takže by mohly z větší části shořet v atmosféře, ale na druhou stranu by mohly být radioaktivní. Přesně predikovat chování takového objektu po výbuchu je extrémně náročné, protože neznáme jeho fyzikální vlastnosti."

Bezpečnostní riziko podle něj představuje i samotný start rakety, který by hlavici vynesl do kosmického prostoru. "V kosmickém prostoru by pak muselo zařízení vhodně manévrovat, aby se dostalo k cíli dostatečně blízko," myslí si. "Pro maximální účinek by navíc exploze musela být provedena ve vhodnou chvíli."

Definitivní odpověď na to, jestli asteroid skutečně narazí do Měsíce, přinesou až další pozorování. Zpřesnit jeho dráhu bude možné teprve v roce 2028. Do té doby tak zůstává asteroid 2024 YR4 v hledáčku planetární obrany.

Hrozba pro satelity i astronauty

Asteroid 2024 YR4 se ihned po objevení v prosinci 2024 dostal na titulní stránky novin. Existovala totiž tříprocentní šance, že by dopadl na Zemi. Kvůli zkáze, kterou by tady napáchal, se mu přezdívá "zabiják měst". Nejnovější výpočty sice možnost dopadu na naši planetu vyloučily, úplně klidní ale astronomové nejsou.

Srážka s Měsícem by totiž na oběžné dráze vytvořila oblak trosek až tisíckrát hustší, než je běžný tok mikrometeoroidů. "Takový dopad by uvolnil až 10⁸ kilogramů měsíčního materiálu, z něhož by část mohla během několika dní dopadnout na Zemi," píše se ve studii. "Množství částic by odpovídalo přibližně desetileté dávce meteoroidů zasahujících satelity na oběžné dráze." Vážnou hrozbu by to představovalo také pro kosmické lodě a astronauty.

Video: NASA
 
