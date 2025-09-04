Magazín

Jak vypadá nejdelší lustr světa? Takhle. Český sklářský unikát zdobí obchodní centrum

Na severu Čech, na území sklářských mistrů, vznikl sen. Skleněný sen, který září uprostřed arabské pouště – v luxusním obchodním centru Solitaire Mall v Rijádu...
... Právě tam nově visí nejdelší lustr světa. Nejde však jen o rekordní světelný objekt, ale i o příběh o trpělivosti, řemeslné zručnosti a odvaze tvořit ve velkém.
Za dílem stojí česká rodinná firma Crystal Caviar, která se už léta věnuje tvorbě unikátních skleněných objektů. Tentokrát spojila síly s výtvarníkem Jaroslavem Proškem, jehož umělecký rukopis připomíná spíš sochaře kamene než skláře.
Konečnou podobu celé instalace dotvářela také česká firma Subfossil Oak, která dodala elektrokomponenty, jež umožňují regulovat teplotu světla a vytvářet tak různé atmosféry v závislosti na denní době či ročním období. Zobrazit 7 fotografií
Výsledkem jejich spolupráce je skvost, který překonal světové rekordy - lustr o délce 228 metrů, složený z více než 44 tisíc ručně broušených krystalů a osazený 215 tisíci LED čipy, zavěšený na 500 ocelových lankách. Celá konstrukce pak váží přes 10 tun. 

Konečnou podobu celé instalace dotvářela také česká firma Subfossil Oak, která dodala elektrokomponenty, jež umožňují regulovat teplotu světla a vytvářet tak různé atmosféry v závislosti na denní době či ročním období.

Křišťálová řeka

Rozhodně tak nešlo o projekt, který by se zrodil přes noc. Téměř rok zabral samotný návrh, další rok pak výroba a kompletace. Výsledkem je světelná instalace, která není jen dekorací, ale jakousi křišťálovou řekou, která se vine prostorem nákupní galerie.

Jaroslav Prošek ve svých dílech propojuje ekologická témata s tradičními technikami. Sklo v jeho pojetí není jen průhledný materiál - stává se hmotou, která nese emoce, myšlenky i příběh. V případě lustru pro Rijád dostaly krystaly a světlo zcela nový rozměr.

Dílo s přesahem

Tento lustr - zapsaný v Guinnessově knize rekordů - je zatím nejambicióznější počin zmíněných tvůrců a spolupracovníků. Nejde však jen o čísla, metry nebo světelné čipy.

Jde o příběh českého řemesla, které překročilo hranice a zapsalo se do mapy světového designu. Uprostřed Rijádu teď září kus severních Čech. A to opravdu daleko.

