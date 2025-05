Klíč k pevnému sebevědomí: pět tipů, které vám otevřou oči

Sebevědomí není něco, co získáme jednou provždy. Mění se s námi – podle situací, nálad i životních etap. A právě proto si zaslouží naši pozornost a péči. Jak o něj nepřijít a udržet si zdravou víru v sebe sama i v náročných obdobích? Prozkoumejte tipy od psycholožky, které vás mohou posunout dopředu.

"Sebevědomí pramení ze sebeuvědomění a také ze sebepřijetí a sebeocenění. Sebevědomý člověk si plně uvědomuje a také respektuje, kým je a kým není. Uvědomuje si své silné i stinné stránky. Dokáže je uchopit a přijímá za ně zodpovědnost," říká psycholožka Helena Kubovská.

Sebevědomí tak souvisí s mnoha aspekty našeho života, odráží se v tom, jak jsme úspěšní v práci, jak si sami sebe vážíme, ale i jak potom vychováváme svoje děti. Co nám pomůže v tom, abychom věřili sami sobě zase o něco víc? Těchto pět tipů vám může pomoci.

"Skvělým krokem na cestě ke svému zdravému sebevědomí může být prostor věnovaný sobě formou sebepoznávacích aktivit," říká psycholožka. Mohou to být nejrůznější výpravy a dobrodružství nebo naopak klid a ztišení. Perfektně fungují i rozhovory - třeba s koučem nebo terapeutem.

Chybovat je lidské

Sebevědomí netkví v představě, že jsme neomylní a myslíme si, že všechno hravě zvládneme. Naopak - sebevědomý člověk si ještě o to více uvědomuje, jak snadné je udělat chybu. Součástí sebedůvěry je totiž i pokora.

"Všichni chybujeme, a dokonce často. Je to normální a přirozené. Stejně jako na chyby upozorňovat. Konstruktivní zpětná vazba je poklad. Díky ní se učím a můžu se zlepšovat. V začátcích jsem si to brala osobně, cítila se ukřivděně, že to určitě není moje chyba. Postupně jsem odhalila, že je to hotový zázrak a nejen pro mě, ale pro celou firmu, takže u nás se pravidelně ptáme klientů, jak jsou s naší prací spokojeni. A sledujeme, jak se díky našim chybám a tomu, že se na ně ptáme, zlepšujeme," vysvětluje ředitelka technologické společnosti Creative Dock Gabriela Teissing, která zároveň vyzdvihuje pomoc psychologů.

Vlastní hodnota a rozvoj

Abychom si věřili, a tím pádem také dokázali ustát, když nám někdo řekne, že jsme udělali chybu, je potřeba znát vlastní hodnotu. Musíme vědět, jaké jsou naše schopnosti a silné stránky. Důležité je také uvědomění, že s každou chybou se můžeme zlepšit. Jenže jak takovou sebedůvěru získat?

"Je dobré se ohlížet například za odvedenou prací a připomenout si, jakou má hodnotu, proč je dobré, že jsme tu a že jsme ji učinili. Zásadní je také neustále rozšiřovat své pole možností. Rozvíjet se v tom, co je pro nás smysluplné. Seberozvoj se podílí na psychickém prospívání a zvyšuje naše sebeocenění. V neposlední řadě je důležité si uvědomovat, že nejsme hodnotní jen ve chvíli, kdy jsme například nějak funkčně k užitku. Jsme hodnotní i jen tím, že prostě jsme," připomíná psycholožka.

Umělé sebevědomí a autenticita

Zejména v důležitých situacích, kdy se cítíme nejistí - například důležité obchodní jednání, prezentace nebo třeba vyjednávání podmínek v práci - máme tendence dodat si sebevědomí uměle. Anebo ho předstírat, abychom v očích oponenta působili silnější. Funguje to ale jenom částečně. "Odhodlaný postoj nebo výrazné oblečení mohou sebevědomí podpořit, ale pokud jím kryjeme jeho nedostatek, můžeme ohrozit sami sebe," upozorňuje Helena Kubovská.

Podle psycholožky bychom měli zůstat autentičtí. "Postoj fyzický odráží náš postoj psychický. Před pracovním pohovorem bychom si měli uvědomit vlastní hodnotu a potenciál a zároveň se otevřít tomu, že vždy máme prostor se dále rozvinout tam, kam si skutečně sami přejeme," doplňuje psycholožka.

Nepředávejte nízké sebevědomí nevhodnou výchovou

"Můj tatínek je vyznavačem tradiční výchovy. Když se mi něco povedlo, s oblibou říkal, že to asi byla náhoda. Když jsem byla první ve sportovním turnaji, tak si zřejmě všichni zlomili nohu, ne? Nestalo se, že by mě pochválil," vzpomíná Teissing.

"Dlouho mě to trápilo a hrozně jsem se snažila, aby si všiml, že jsem dobrá. Až později mi došlo, že to nedělá programově, i on byl vychován v tomhle duchu, tak to dělal tak nějak automaticky. Myslím, že ho nikdy nenapadlo, že by mi mohl ublížit," dodává. Sama si to ale dobře uvědomuje, a tak se dnes snaží svoje děti chválit, ale také je občas nechat narazit, aby měly trochu pokory.