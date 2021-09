Instagram pozastaví vývoj aplikace pro děti, chystá konzultace s experty i rodiči

Provozovatel komunikační sítě Instagram pozastaví vývoj verze nazvané Instagram Kids, která měla být pro děti do 13 let. V příspěvku na blogu to v pondělí uvedl šéf Instagramu Adam Mosseri. Podle posledních zjištění aplikace negativně ovlivňuje psychiku zejména mladých dívek.

Firma chce nejprve vyřešit obavy o obsah této dětské sítě a o možnosti přístupu na ni. Z toho důvodu chystá rozsáhlé konzultace s experty, rodiči a politiky. Instagram, jehož vlastníkem je společnost Facebook, nabízí sdílení fotografií a videí a také chat s přáteli. Facebook se v posledních týdnech dostal pod tlak kvůli sérii článků v deníku The Wall Street Journal (WSJ). Ty s odkazem na interní dokumenty Facebooku uváděly, že firma sama zjistila, že používání Instagramu mělo negativní dopad na duševní zdraví mnoha teenagerů, zejména dívek. Facebook tato tvrzení odmítá. Nyní si mohou účet na Instagramu oficiálně otevřít děti od 13 let věku. Ve skutečnosti tak činí i mladší děti, které při registraci uvádějí nepravdivé datum narození. Facebook chce problém vyřešit vytvořením speciální verze jen pro děti. Na ní by chyběla reklama a umožňovala by větší dohled rodičům. Proti projektu se ale ozvalo mnoho hlasů. Kriticky se k němu vyjadřovaly například organizace za práva dětí, uvedla agentura DPA. Firma zdůraznila, že projekt jako takový neopouští. Dodala také, že nikdy nebyl určen pro děti mladší deseti let. Související Instagram ubližuje mladým, uvažují i o sebevraždě. Firma přesto chystá verzi pro děti Ve čtvrtek předstoupí před americké senátory manažerka Facebooku Antigone Davisová, která má na starosti bezpečnost uživatelů. Slyšení zorganizovala republikánská senátorka Marsha Blackburnová, která zastavení vývoje verze pro děti nyní označila za krok správným směrem. Zopakovala ale svou kritiku, že velké technologické firmy kladou zisk nad blaho dětí. Mosseri zdůraznil, že zvláštní aplikace pro nižší věkové skupiny mají i služby na sdílení videí YouTube a TikTok. Posledně jmenovaný ale nově omezil čínským dětem přístup na 40 minut denně.