Nová generace závislých. Jak digitální svět láká české seniory a v čem spočívá riziko

Ještě před 15 lety by šlo pomalu o sci-fi. Dnes má mobil většina seniorů. Starší generace objevila kouzlo chytrých zařízení – surfují na internetu, komunikují přes WhatsApp a nakupují online. Technologie jim otevírají dveře do světa, ze kterého byli dříve vyloučeni. Jenže s pohodlím a radostí z propojení přichází i nebezpečí: digitální závislost už není jen problém teenagerů.
Závislost na digitálních technologiích se dávno netýká jen teenagerů.
Závislost na digitálních technologiích se dávno netýká jen teenagerů. | Foto: Shutterstock

Zájem českých seniorů o moderní technologie roste. Podle Českého statistického úřadu používalo v roce 2010 internet pouze 13 procent lidí ve věku 65 +, v roce 2021 to už bylo 43 procent. Dnes má chytrý telefon zhruba třetina seniorů, přičemž jejich počet každým rokem stoupá.

Nejde přitom o pouhé telefonování - senioři čtou online zpravodajství, posílají e-maily, hledají informace o zdraví, nakupují jízdenky nebo používají internetové bankovnictví.

Svým způsobem je to logické. Lidé, kteří nyní vstupují do důchodového věku, jsou na používání digitálního světa už zvyklí. A pokud se v rychlém kmitání aplikací ztrácejí, snaží se ztrátu dohnat.

Mnozí z nich se učí zacházet s technologiemi v kurzech, jako jsou ty, které nabízí nezisková organizace ŽIVOT 90. "Přihlašují se hlavně ženy, často kamarádky, které se navzájem podporují. Kurzy máme vždy plné," říká specialistka Barbora Valová. A pandemie covidu trend ještě urychlila - pro mnoho seniorů byl mobil jediným způsobem, jak zůstat v kontaktu s rodinou.

Od spojení k závislosti vede jen krok

Právě tady začíná být situace složitější. Odborníci varují, že i u dospělých - a tedy i u starších lidí - roste riziko digitální závislosti. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se v riziku nadužívání digitálních technologií nachází 4-6 procent dospělé populace.

Zpráva o digitálních závislostech v ČR 2024 upozorňuje, že dospělí tráví na internetu průměrně 150 minut denně, o víkendu až tři hodiny. Hraním digitálních her tráví hráči zhruba hodinu denně, na sociálních sítích pak přes hodinu a půl. Ačkoliv nejohroženější skupinou zůstávají mladí dospělí, i senioři jsou čím dál častěji připojeni - a někdy až příliš. 

Od mobilu k tabletu a dezinformacím 

Příběhy z praxe mluví jasně. "Jakmile se moje pětašedesátiletá matka vrátí z práce, kam stále dochází, zasedne k telefonu a pouští si jedno video za druhým. Když ji něco zaujme více nebo chce něco sdílet na sociální sítě, dokonce přesedlá na tablet. Mobil pak celý zbytek dne střídá právě s tabletem," vypráví Patricie.

"Nejhorší na tom však je, že se našla především na dezinformačních webech. Takže běžně sdílí až několik videí vytvořených umělou inteligencí a myslí si, že jde o realitu," dodává.

Podle psychologů má takové chování stejné znaky jako u mladších závislých - neschopnost se odpojit, neklid při ztrátě připojení, zanedbávání spánku nebo jídla. Senioři si však často nebezpečí nepřipouštějí. Mnoho starších osob se dokonce urazí, když je někdo nařkne z přílišného trávení času na telefonu a vymlouvají se na to, že přece musí mít telefon stále u sebe, kdyby jim někdo volal. 

Zdraví pod tlakem obrazovek

Nadměrné užívání technologií má i fyzické následky. Dlouhé hodiny u obrazovky mohou způsobovat bolesti hlavy, očí, zad či zhoršení zraku. Podle optometristky Lenky Petruchové představuje největší riziko modré světlo z displejů, které zatěžuje sítnici a může vést k zánětům spojivek i poruchám spánku.

Lékaři upozorňují také na zhoršení krční páteře, obezitu a vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. "Průměrný člověk dnes stráví před obrazovkami 7-8 hodin denně. To je zátěž, kterou oči ani tělo nezvládnou," varuje Petruchová.

Technologie jako spojenec

Naštěstí ne vše je černobílé. Moderní technologie přinášejí seniorům i řadu benefitů - pomáhají bojovat s osamělostí, rozvíjejí kognitivní schopnosti a podporují fyzickou aktivitu. Sportovní hodinky připomenou pohyb, aplikace sledují srdeční činnost a e-mail nebo videohovor udržují kontakt s rodinou.

"Používání moderních technologií dává starším lidem pocit sebevědomí. Nejsou odkázáni na pomoc druhých a nenechají se vyřadit z moderního života," říká Valová. Ovládání telefonu nebo tabletu navíc pomáhá překonávat tzv. ageismus - diskriminaci na základě věku.

Jak zůstat online a přitom zdravý

Odborníci se shodují, že řešením není zákaz, ale rovnováha a digitální gramotnost. Technologie nejsou nepřítelem. Problém nastává, když se stanou jediným místem, kde hledáme přijetí a pozornost.

Jak by tedy měli postupovat? Dopřejte si večer čas bez obrazovek, ideálně dvě hodiny před spaním. Používejte brýle s filtrem modrého světla nebo nastavte "noční režim". Střídejte online a offline aktivity - jděte ven, čtěte, hrajte si s vnoučaty. Buďte v kontaktu, ale s mírou - technologie by měly spojovat, ne izolovat.

Starší generace dnes vstupuje do digitálního světa s nadšením, které by jí mohl leckdo závidět. Jen je třeba nezapomenout, že i v online světě platí staré dobré pravidlo: všeho s mírou.

Zdroje: iRozhlasDrogy-info, Hrot24, Vlada.gov, Zdravotnický deník

VIDEO: Presová: Děti tráví na sítích i sedm hodin. Mají tisíce sledujících, ale cítí se samy (29. 05. 2021)

Většina z oslovených dětí nám řekla, že nemá žádného blízkého kamaráda, říká zakladatelka projektu Replug me Karolína Presová. | Video: Michael Rozsypal
 
