Už plakát vyvolal bouři. Český film plný sexu a nahoty klade důležité otázky

"Může sex mimo partnerský vztah vytvářet závislost jako třeba heroin? A co všechno způsobí potlačování emocí? Hranice lásky sice neodpovídají, ale velmi dobře se ptají,“ tvrdí kritik Mojmír Sedláček o novém českém filmu, který promítají kina.

Hrdinku hraje Hana Vagnerová, která se s režisérem Tomaszem Wińskim podílela i na scénáři. "Hana začíná cítit, že se její vztah s Petrem pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s partnerem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům," stojí v anotaci filmu.

Hranice lásky podle kritika Sedláčka fungují velmi dobře. Ukazují obyčejné, uvěřitelné postavy, jejichž problémy si většina z nás dokáže představit, a stejně tak můžeme mít i pochopení pro jejich komunikační nedostatky.

"Hana ani její přítel Petr často nedovedou přesně vyjádřit, co by v danou chvíli potřebovali, a na to se jistě dokáže naladit téměř každý. Postavám se nikdy nedostaneme úplně pod kůži, nejde je charakterizovat jednou či dvěma vlastnostmi, což divácký zážitek trochu umenšuje, zároveň mu však dodává na realističnosti," líčí kritik.

Podle něj se jedná na poměry českého filmu o velmi sympatický snímek, zaměřený na překračování hranic a hledání důvěry ve vztahu. "Sám navíc překračuje hranice toho, co jsme zvyklí v běžné filmové tvorbě vídat a o odhalená, především ženská těla tu opravdu není nouze," dodává kritik.