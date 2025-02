Hradec čeká proměna. Přibude nové náměstí, pěší i relax zóna

Hradec Králové vybuduje v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v centru města náměstí. V celé lokalitě bývalých kasáren udělá rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí a obnoví zeleň. Místo osadí novým mobiliářem.

Stavbou náměstí radnice naváže na rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou má na starost Královéhradecký kraj. "Odhad nákladů činí asi 120 milionů korun, část by měla zaplatit evropská dotace," řekl novinářům náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

Gayerovy i Vrbenského kasárny vznikly v 19. století a jsou zhruba stejně velké. V areálu leží zrcadlově proti sobě. Rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun dokončil kraj v roce 2021. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárny kraj přestavuje na muzejní budovu od loňského roku. Dílo, které by včetně vybavení mohlo přijít až na 800 milionů korun, má být dostavěné letos na podzim.

"Přeměnou parteru mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami vznikne unikátní víceúčelový prostor, který mimo jiné nabídne i místo pro trávení volného času, setkávání i odpočinek. Přes nové náměstí by mohla vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra města," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Prostor mezi kasárenskými budovami byl dosud využíván jako parkoviště.

V nejbližších týdnech město hodlá vypsat výběrové řízení na stavební firmu. Práce na stavbě náměstí by mohly začít ke konci letošního roku a navázat na přestavbu Vrbenského kasáren. Vše by mohlo být hotové v roce 2027. Řádek míní, že z výběrového řízení by mohla vzejít cena nižší než odhadovaných 120 milionů korun.

"Nevyužívaný objekt bývalých kasáren v centru Hradce Králové léta chátrá. Královéhradecký kraj se je dlouhodobě snaží opravit a v uplynulých letech zrekonstruoval Gayerova kasárna. Nyní pro potřeby muzea zahajujeme opravu i druhé části, a to Vrbenského kasáren," uvedl v tiskové zprávě bývalý hejtman Martin Červíček.

Ve Vrbenského kasárnách vznikne největší přírodovědecká expozice v Česku. "Po deseti letech usilovné práce jsme učinili poslední významný krok k vytvoření kulturně muzejního kampusu v centru krajského města. Je to také největší krajská investice do kultury. Podařilo se na ni nejen získat zdroje financování, ale také nalézt s památkáři optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče," uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.