Z lesa na Instagram. Šumavská houbička učí Čechy milovat i méně známé houby

To, co začalo jako obyčejný koníček, stalo se plnohodnotným projektem. A nakonec i byznysem. "Potřebovala jsem něco, co mě bude bavit a zároveň mě uživí. A houby si mě prostě zavolaly," líčí Lucie Drozdová, známá jako Šumavská houbička. Díky vtipu i atraktivitě Lucie sklízí úspěch nejen na Instagramu, protože houbaření je v Česku národní sport. A o houbách ví snad vše.

Když během covidu vzala do ruky košík a mobil, netušila, že tím odstartuje projekt, který promění život nejen jí, ale i některým jejím sledujícím. Její láska k houbám je totiž nakažlivá. Dnes má na kontě dvě knihy, desítky virálních videí a komunitu, která se s ní radí, fotí své úlovky - a hlavně: znovu objevuje krásu lesa a sílu hub.

To je ve zkratce příběh třiatřicetileté maminky ze Sušice, houbařky a influencerky Lucie Drozdové, která se o lásce k houbaření, negativitě lidí i třeba bizarních mýtech rozpovídala pro Aktuálně.cz.

"Láska k houbám mě provází od dětství. Ale až během pandemie jsem si řekla: 'Tak jo, půjdu do toho naplno'." A taky šla. Lucie začala systematicky poznávat houby, fotit je, studovat, vařit z nich - a to všechno sdílet pod jménem Šumavská houbička. Přezdívku si zvolila po svém milovaném kraji - Šumavě - a také po svém nejoblíbenějším lesním pokladu.

Kuchařka pro začátečníky a chytrý průvodce

Své znalosti se Lucie rozhodla zhodnotit v kuchařce, která ale není jen o receptech. Jde o pomyslný most mezi lesem a kuchyní. Kniha, kterou si vyprosili její sledující, obsahuje 107 receptů z 36 druhů hub, QR kódy na videa a hlavně - učí, jak houby poznat, zpracovat a využít v každém ročním období.

Lucie klade důraz na jednoduchost. "Chci, aby moje recepty zvládl každý," říká houbařka, díky které by lidé mohli přestat vyhazovat houby, které nemají tvar hřibu. I méně estetické houby totiž považuje za klenot.

Její druhá kniha, houbařský průvodce, je určená všem, kdo chtějí houby poznávat - ale nevědí kde začít. A popravdě? Takový průvodce tu snad opravdu nebyl: 127 druhů hub, detailní fotky klíčových znaků, porovnání s podobnými druhy, QR kódy na videa z terénu, rady pro případy otravy, a dokonce i kapitoly o mýtech a omylech.

Nesmyslné testy a otrava

Lucie se řídí jasnými pravidly a razí přístup stoprocentní jistoty: Pokud u nějaké houby váháte, jestli je v pořádku, raději ji vyhoďte do koše nebo ještě lépe - nesbírejte ji. A co dál? Houby nikdy nesbírejte do igelitky a nejezte napadené kusy. A co považuje za totální nesmysl, který se šíří mezi lidmi? Lidové testy. "Třeba stříbrná lžička nebo zvíře, které houbu žere, jsou naprostý nesmysl," doplňuje.

A co dělat, pokud přece jen dojde k otravě? "Vyvolejte zvracení a vyzvracený obsah uchovejte pro lékaře. Ten podle něj může určit, o jakou jedovatou houbu šlo. Také okamžitě volejte záchrannou službu. Nekonzumujte žádné další jídlo ani alkohol. Na škodu ale není podat živočišné uhlí, které zapijete malým množstvím vody," radí Lucie, která se ve svém okolí s otravou naštěstí nesetkala.

Reakce lidí, udržitelnost a její sázky na jistotu

Její instagramový profil dnes sledují desítky tisíc lidí. Nejen kvůli receptům nebo tipům - ale také kvůli autentičnosti. "Občas trapčím, občas poučuju, někdy pobavím. Jsem prostě taková, jaká jsem," tvrdí.

Některá její videa se stala virální - třeba to o kačence české nebo vtipné reakce na nenávistné komentáře. "Často mě - zejména muži - zesměšňují kvůli malému poprsí, nebo naopak tvrdí, že jsem na houbařku až příliš sexy. Někdo má stále potřebu mi radit třeba v tom, jak mám mluvit. Ale už dávno jsem pochopila, že nejlepší je dělat si z toho legraci a zůstat sama sebou," popisuje.

Velký úspěch sklízí i díky tomu, že Češi houby jednoduše milují. A to hlavně hřiby, což houbařku celkem mrzí. "Lidé automaticky považují lupenaté houby za prašivky - a to je obrovská škoda," říká Lucie. Její srdcovky? Smrže, ryzce, stročky, hlíva nebo penízovka sametonohá.

S houbami se dnes neodmyslitelně pojí také jejich využití v oblasti udržitelnosti. Lucii fascinuje například mycelium, které může vyřešit ekologické výzvy. "Přijde mi neuvěřitelné, že tenhle zázrak přírody jsme měli celou dobu pod nohama. Fandím každému výzkumu, který houby posouvá dál," říká. A díky tomu se její láska k těmto živým organismům ještě znásobila.

Udržitelnost však není nejžhavějším tématem. Alespoň ne u jejích sledujících. Ty totiž nejvíce zajímají její místa, ze kterých nikdy neodejde s prázdným košíkem. "Má místa by chtěl znát každý, ale své lokality si samozřejmě nechávám pro sebe. Obzvlášť ta místa, která jsou sázkou na jistotu," říká Lucie.

Budoucnost a houbaření v krvi

Šumavská houbička netroškaří - její třetí kniha už čeká na tisk a prý bude opět něčím výjimečná. "Více ale zatím neprozradím," říká tajemně a s nadšením. Je jasné, že tahle sympatická lovkyně hub se jen tak nezastaví - a nejen její fanoušci se mají na co těšit.

Podle Drozdové Češi houbaření milují, protože to mají v krvi. "Jsou to naše vzpomínky, naše radosti, náš les. V cizině se houbaření často bojí. U nás je to rituál, terapie a národní sport," vypráví. "Chtěla bych, aby se začínající houbaři nebáli - les je naučí. A houby jim ukážou cestu. Jen jim musí jít trochu naproti," uzavírá nekorunovaná královna českého houbaření.