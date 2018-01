Havajci byli přátelé šedesát let. Před Vánoci zjistili, že jsou ve skutečnosti bratři

před 4 hodinami

Čtyřiasedmdesátiletý Walter Macfarlane nikdy nepoznal svého otce, dvaasedmdesátiletý Alan Robinson byl jako dítě adoptovaný. Znali se šedesát let, přesto až letos zjistili, že jsou bratři.

Alan Robinson a Walter Macfarlane z Havaje se narodili v rozmezí patnácti měsíců. Potkali se v šesté třídě základní školy, hráli spolu fotbal v Honolulu, jejich rodiny trávily čas dohromady. Oba muži se přátelili celých šedesát let.

Díky testům DNA však nedávno zjistili, že jsou ve skutečnosti bratři. O případu informovala televize KHON-TV z Honolulu.

Čtyřiasedmdesátiletý Walter Macfarlane nikdy nepoznal svého otce, dvaasedmdesátiletý Alan Robinson byl jako dítě adoptovaný. Po svém původu pátral každým sám na svou pěst.

Macfarlane se po neúspěšném hledání na internetu a sociálních sítích rozhodl obrátit na agenturu, která umí najít příbuzné podle shody DNA. "Takže jsme začali pátrat po všech shodách, které jsme obdrželi," uvedla dcera muže Cindy Macfarlane-Floresová.

Můžou za to chlupaté paže

Nejpřesnější shodu měl Macfarlane nakonec s jistým uživatelem Robim737. Ukázalo se totiž, že Robinson použil při pátrání po svém původu stejnou stránku jako Macfarlane. Jaké bylo překvapení obou mužů, když se dozvěděli, že mají stejnou matku.

Po prvotním šoku je napadlo, že by si mohli porovnat paže, jestli vypadají podobně. "Jo, chlupaté paže za to můžou," uvedl mimo jiné Macfarlane pro honolulskou televizi.

"Byl to ohromný zážitek, pořád je to ohromné. Nevím, jak dlouho bude trvat, než se mi to podaří překonat a srovnat se s tímhle pocitem," uvedl Robinson. A dodal, že to byl nejkrásnější vánoční dárek, jaký si kdy mohl přát.

"Je to opravdový vánoční zázrak. A nejlepší na tom všem je, že se nemusíme seznamovat nově se životem strýčka Alana, protože jej známe a obdivujeme celý život," citovala CNN dceru Macfarlana.

Oba muži nyní plánují společně cestovat a užívat si důchod dohromady. A jednoho dne by také rádi zjistili, kdo byli jejich biologičtí otcové.

