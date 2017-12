Snoubenka prince Harryho se poprvé objevila na veřejnosti spolu s královnou, navštívily vánoční mši

před 1 hodinou

Snoubenka britského prince Harryho se poprvé objevila na veřejnosti vedle královny Alžběty II. Stalo se tak na Boží hod na tradiční vánoční mši.

Americká herečka Meghan Markleová, která je zasnoubená s princem Harrym, se poprvé na veřejnosti objevila spolu s britskou panovnicí Alžbětou II. S dalšími členy královské rodiny se zúčastnily tradiční mše, která se uskutečnila na Boží hod ve východoanglickém Sandringhamu, kde má královna jedno ze svých venkovských sídel.

Princ Harry s Meghan Markleovou na mši přijeli spolu s princem Williamem a jeho manželkou Kate. Po bohoslužbě se pak Markleová přidala k ostatním členům královské rodiny, aby pozdravila lidi stojící venku před kostelem, píše BBC.

Podle serveru The Telegraph je přítomnost Markleové známkou toho, že se zvyklosti v britské královské rodině uvolňují. Obvykle totiž na podobné události dostanou noví členové rodiny pozvání až poté, co se do ní přivdají či přižení. Novou členku královské rodiny přivítala královna Alžběta II. i ve svém vánočním proslovu.

Šestatřicetiletá herečka Meghan Markleová a třiatřicetiletý princ Harry se zasnoubili letos v listopadu. Svatbu plánují příští rok 19. května. Markleová se narodila v Los Angeles a objevila se třeba v seriálech Kravaťáci, Hranice nemožného nebo Kriminálka New York a Kriminálka Miami.

Princ Harry je pátý v pořadí na britský trůn. Syn tragicky zesnulé princezny Diany a prince Charlese se v současnosti věnuje charitě. Snaží se například o otevřenou diskusi na téma duševního zdraví. Pracuje rovněž se zraněnými válečnými veterány a organizuje pro ně mezinárodní soutěže.