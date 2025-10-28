Magazín

Zmasakrovala 124 lidí za tři roky: z děsivé záhady bestie z Gévaudanu mrazí dodnes

před 2 hodinami
V létě 1764 se na kopcích francouzského Gévaudanu objevil vraždící stín. Během tří let zabila neznámá bestie až 124 lidí, většinou ženy a děti. Král vyslal armádu, elitní lovce i kněze s exorcismy – nic nepomohlo. Dobové svědectví mluvilo o monstru velikosti telete s ohnivou srstí, které unikalo střelcům a mělo nadpřirozenou inteligenci. Byl to vlkodlak? Exotické zvíře? Či sériový vrah v masce?
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.

Stín nad Gévaudanem: Když se z lovce stala kořist

Na konci června roku 1764 byla ve francouzském Gévaudanu nalezena mrtvá čtrnáctiletá pasačka Jeanne Bouletová. Záznam v matrice uváděl, že ji zabila "zuřivá šelma" - a nikdo tehdy netušil, že tím začíná tříletá hrůza, která ochromí celý kraj. Mezi lety 1764 a 1767 totiž neznámý tvor napadl desítky lidí, podle odhadů zabil 88 až 124 obětí, většinou ženy a děti. Útoky byly neobvykle brutální a působily dojmem, že útočník jedná s rozmyslem. Lovy organizované vesničany, dragouny i královskými vyslanci selhávaly, a tak se po kraji šířily pověsti o nadpřirozené bytosti. Zatímco venkované se báli ďábla, pařížští učenci debatovali o lvech a hyenách. Záhada "bestie z Gévaudanu" tak nakonec vypověděla víc o lidském strachu a potřebě věřit v mýty než o samotném původu útočníka.

