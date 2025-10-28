Zmasakrovala 124 lidí za tři roky: z děsivé záhady bestie z Gévaudanu mrazí dodnes

Na konci června roku 1764 byla ve francouzském Gévaudanu nalezena mrtvá čtrnáctiletá pasačka Jeanne Bouletová. Záznam v matrice uváděl, že ji zabila "zuřivá šelma" - a nikdo tehdy netušil, že tím začíná tříletá hrůza, která ochromí celý kraj. Mezi lety 1764 a 1767 totiž neznámý tvor napadl desítky lidí, podle odhadů zabil 88 až 124 obětí, většinou ženy a děti. Útoky byly neobvykle brutální a působily dojmem, že útočník jedná s rozmyslem. Lovy organizované vesničany, dragouny i královskými vyslanci selhávaly, a tak se po kraji šířily pověsti o nadpřirozené bytosti. Zatímco venkované se báli ďábla, pařížští učenci debatovali o lvech a hyenách. Záhada "bestie z Gévaudanu" tak nakonec vypověděla víc o lidském strachu a potřebě věřit v mýty než o samotném původu útočníka.