Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Na český trh vstupuje nové pohyblivé bydlení - plně vybavené, designově propracované mobilní domy, které nabízejí alternativu k tradičnímu bydlení. I v "domě na kolečkách" se dá žít na úrovni a komfortně - je tedy možné, že podobné objekty nahradí žití v drahých bytech?
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.
Na rozdíl od klasických maringotek nebo chatek jde o plnohodnotné stavby s pevnou konstrukcí, kvalitní izolací, nízkoenergetickým provozem a kompletním vybavením. Zobrazit 12 fotografií
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. 

I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.

Na rozdíl od klasických maringotek nebo chatek jde o plnohodnotné stavby s pevnou konstrukcí, kvalitní izolací, nízkoenergetickým provozem a kompletním vybavením. Nová generace těchto domů nabízí řešení, které může konkurovat běžnému bytu - a navíc je k dispozici výrazně rychleji, často do několika měsíců od objednání.

Nový komfortní koncept

Aktuálně se na českém trhu objevil nový koncept, který spojuje mobilitu, moderní technologie a design. Třeba model od firmy Gotthouse nabízí 37 m² obytné plochy, dispozici 2+kk, balkon, kuchyni se spotřebiči, nábytek i prostornou koupelnu. Staví na ocelové konstrukci, opláštění z leteckého hliníku a je navržen pro celoroční provoz. Díky možnosti napojení na inženýrské sítě nebo provozu v režimu off-grid je vhodný pro široké spektrum lokalit - od soukromých pozemků až po odlehlé rekreační oblasti.

Velkou výhodou je, že v mnoha případech není pro umístění takového domu potřeba klasické stavební povolení. Vždy však záleží na konkrétní lokalitě a přístupu příslušného stavebního úřadu. 

Jde i o byznys

Tento typ bydlení ale nemíří jen na jednotlivce. Díky mobilitě a nižším nákladům se stále častěji využívá také v podnikání - jako ubytování v rekreačních oblastech, zázemí pro zážitkové projekty nebo jako varianta pro místa, kde je klasická výstavba kvůli regulacím nebo cenám prakticky nemožná.

Podobné řešení reflektuje i širší evropský trend. Trh s prefabrikovanými a mobilními stavbami má letos hodnotu přes 30 miliard eur a dál roste, přibližně o šest procent ročně. Tento vývoj ukazuje, že zájem o flexibilní, rychlé a dostupné bydlení není jen přechodnou módou, ale dlouhodobou změnou na trhu s nemovitostmi.

