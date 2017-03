Francouzský umělec vylezl po týdnu z kamene, teď se chystá vysedět vejce

před 49 minutami

Umělec Abraham Poincheval přežil další ze svých bizarních performancí. Po týdnu v dvanáctitunovém kameni jej čeká měsíc sezení na tuctu vajec.

Čtyřiačtyřicetiletý Abraham Poincheval se minulou středu nechal v pařížském muzeu Palais de Tokyo zavřít do obřího kamene. Svůj bizarní kousek přežil a po týdnu vylezl z dvanáctitunové kobky za potlesku přítomných návštěvníků. "Jsem trochu grogy," řekl předtím, než jej do péče převzali lékaři.

Abraham Poincheval est sorti de sa pierre et il va bien ! pic.twitter.com/uwjNtgFMhk — Palais de Tokyo (@PalaisdeTokyo) March 1, 2017

Novinářům poté sdělil, že nejtěžší pro něj bylo uspořádat si spánek. "Nikdy jsem nevěděl, jestli spím, nebo ne. Díky otvíračce muzea jsem nějaké povědomí o čase měl, protože jsem slyšel různé zvuky, ale neměl jsem tušení, jestli je den, nebo noc," dodal Poincheval pro Le Figaro.

Sdělil také, že pobyt v kameni je "velice silný spirituální zážitek, téměř mystický, ale těžko vyjádřitelný".

Vsedě mezi dvěma kameny sledovaný kamerou

Francouzský performance umělec byl týden zavřený vsedě mezi dvěma šestitunovými kusy kamene, aby našel odpovědi na základní životní otázky. V obřím sarkofágu měl vytesány otvory lehce přesahující jeho tělesné rozměry a také průduch na vzduch.

#DansLaPierre #Jour4 Loin de vouloir réaliser un exploit, #AbrahamPoincheval tente d’échapper au temps & d’éprouver la vitesse du minéral. pic.twitter.com/5pSG6WZTAF — Palais de Tokyo (@PalaisdeTokyo) February 25, 2017

Kromě toho měl v kameni zásoby sušeného masa, polévek a tekutin. Jeden z výklenků stavby byl určen pro vykonávání potřeby.

Celý Poinchevalův pobyt byl konstantně nahráván kamerou s infračerveným světlem a obraz přenášen na zdi galerie. Návštěvníci tak mohli sledovat, jak se mu daří. V pátek sdělil agentuře AFP, že v kameni "cestuje bez pohybu, jako astronaut nebo jako by byl na voru", utlačovaný se necítil.

Jeho neobvyklý umělecký kousek přilákal o víkendu do muzea mnohem více návštěvníků než obvykle, napsal server Franceinfo. V neděli mu dokonce přišel zahrát chlapec na kytaru.

Na konci března jej čeká sezení na vejcích

Muzeum na Twitteru uvedlo, že kámen, ve kterém Poincheval spočíval, měl průměr 1,7 metru a byl vyroben v Nancy. Francouzský umělec se na svůj výkon připravoval měsíce.

Poté co si rodilý Marseillan pořádně odpočine, chystá se na další neobvyklý kousek. Od 29. března bude 21 až 26 dní sedět na tuctu vajec, dokud se z nich nevylíhnou kuřata. Svůj výkon opět předvede v Palais de Tokyo.

Muzeum na svých stránkách informovalo, že sezení na vejcích odkazuje na antihrdinu Toinea ze stejnojmenného románu Guy de Maupassanta, který prodělal srdeční příhodu, zůstal ochrnutý a byl svou ženou donucen sedět na vejcích.

Poincheval se o zahřívání kuřat bude starat 24 hodin denně - kromě půlhodinové pauzy - a jeho počin bude opět nahráván. Vylíhnutá kuřata by podle umělce měla následně žít s jeho rodiči.

Podobných bizarních kousků má francouzský performer na svém kontě již několik. V roce 2002 šel z Nantes do Caen a odtud do Metz přímo bez uhýbání. O dvanáct let později strávil dva týdny v břiše vycpaného medvěda v pařížském Muzeu lovu a přírody a živil se brouky, aby dodržoval medvědí stravu. A v roce 2015 přeplul řeku Rhonu z Lyonu až do Švýcarska v šestimetrové zašpuntované láhvi.

autor: Magdaléna Daňková