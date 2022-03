Praha zapomenutá: měla obrovský lunapark Eden, horská dráha měřila pět kilometrů

Pět kilometrů dlouhá horská dráha, černošská vesnička, tančírna, čertovo kolo a spousta neuvěřitelných atrakcí. Praha měla za první republiky obrovský lunapark, který mohl směle konkurovat vídeňskému Prátru a patřil k největším v Evropě. Nyní ho připomíná výstava ve vršovickém domě Vzlet. Pojďte se podívat, jak to kdysi vypadalo v místech, kde dnes stojí sportovní areál Slavie Praha.

Výstavu s názvem Kde je Eden? připravila fotografka Alena Kotzmannová. Rozhodla se zkombinovat historické snímky lunaparku se svými fotografiemi, které jsou obrazovými asociacemi odpovídajícími na dobové záběry.

"Když jsem objevila historické fotografie zábavního parku Eden, byla jsem úplně fascinována. Pět kilometrů dlouhá horská dráha - delší než světoznámá na Coney Island v New Yorku, neuvěřitelné atrakce včetně domorodé vesničky obyvatelů z Habeše, to vše se odehrávalo v Praze 10 a málokdo o tom dnes ví. Připadá mi důležité poukázat výstavou na historický kontext, ale i otevřít dialog ve vztahu k současnosti. Zajímá mě téma Edenu jako metafory hledání ztraceného ráje a symbolického významu pro současnou společnost," uvedla Kotzmannová.

"Byl to velkolepý podnik, který přitahoval zvědavce z dalekého okolí, osazenstvo místních kasáren nebo pracovnice z vršovické továrny Waldeska," popisuje vršovický lunapark kurátorka Galerie Vzlet Denisa Václavová.

"Alena Kotzmannová často vtahuje oko diváka tím, že kombinuje nalezené fotografie se snímky z vlastního fotografického archivu a vytváří tak prostor napětí, naznačuje možné vztahy mezi vzpomínkou na minulost, zrcadlem přítomnosti a tušením budoucnosti," říká také další z kurátorů David Korecký.

Lunapark Eden zahájil provoz v roce 1922 a jeho v pravém slova smyslu největší atrakcí byla pětikilometrová horská dráha. Návštěvníci se mohli bavit také třeba v začarovaném zámku, jít si zatančit do tančírny Koloseum nebo obdivovat habešské domorodce v černošské vesničce. Byl tam také velodrom zvaný čertovo kolo, kavárna a řada dalších atrakcí a stánků. O velikonocích 1930 přijel do Edenu Ital jménem Zacchini, který se tam nechal vystřelovat do vzduchu z děla.

Proč vlastně Eden zanikl? Byl postaven především pro lidové vrstvy, a proto ho těžce zasáhla hospodářská krize ve 30. letech 20. století. Oblast, kde stál, navíc získala špatnou pověst kvůli rozrůstající se nouzové kolonii na Bohdalci a stoupající kriminalitě. V roce 1935 byla zbourána horská dráha a v následujících letech končily další a další atrakce. Situaci ještě zhoršil zákaz zábav během druhé světové války, v roce 1946 byl park rozhodnutím hygienika hlavního města Prahy oficiálně uzavřen.

