World Press Photo 2022: Poprvé v historii vyhrál snímek, na kterém není člověk

Foto: Amber Bracken (pro New York Times), World Press Photo 2022

Letošní ročník World Press Photo mění historii této prestižní fotožurnalistické soutěže, která se píše už od roku 1955. Na vítězném snímku kanadské fotografky Amber Brackenové totiž vůbec poprvé není zachycen člověk. Její fotografie zobrazuje vzpomínku na děti původních obyvatel, které zemřely v internátní asimilační škole Kamloops Indian Residential v uplynulém století.

Novinkou letošního ročníku bylo také to, že oproti těm předchozím porota nejprve vyhlásila takzvané regionální vítěze z jednotlivých kontinentů. Z nich pak zvolila světové vítěze, kteří byli oznámeni 7. dubna. Držitelka ocenění za fotografii roku 2022 Amber Brackenová byla vítězkou pro Severní a Střední Ameriku.

Snímek roku zachycuje šaty zavěšené na křížích podél silnice - připomínají děti, které v minulosti zemřely ve škole Kamloops Indian Residential v kanadské Britské Kolumbii. Jednalo se o instituci, jejímž cílem byla v uplynulém století asimilace domorodých dětí. Snímek vznikl poté, co bylo objeveno až 215 neoznačených hrobů.

"Je to obraz, který se vám vryje do paměti. V této fotografii jsem téměř slyšela ticho. Je to pokojný okamžik globálního zúčtování s historií kolonizace nejen v Kanadě, ale na celém světě," uvedla předsedkyně poroty Rena Effendiová.

Fotografka Amber Brackenová je teprve pátou ženou, která od roku 1955 získala na World Press Photo titul za fotografii roku. Před ní to byly Françoise Demulderová (1977), Dayna Smithová (1999), Lara Jo Reganová (2001) a Jodi Bieberová (2010). Na přehled všech vítězů v historii se můžete podívat zde.

Držitelem světového titulu za fotopříběh roku se stal Matthew Abbott z Austrálie, který nafotografoval reportáž o domorodých Australanech, kteří brání vypuknutí velkých požárů buše starobylou metodou řízeného vypalování podrostu.

Ocenění za dlouhodobý projekt získal brazilský fotograf Lalo de Almeida za sérii Amazonská dystopie. Popisuje v ní mizení amazonského pralesa a problémy, které s tím souvisí.

Zcela novou kategorii Open format vyhrála Isadora Romerová z Ekvádoru. Její soubor nazvaný La Sangre Es Una Semilla je video složené z fotografií a upozorňuje na nucenou migraci, kolonizaci a následnou ztrátu znalostí, které měly předchozí generace. Při cestě do vesnice jejích předků zkoumá vzpomínky tamních lidí a dozvídá se více o historii své rodiny.

Převratný ročník World Press Photo 2022

Pětašedesátý ročník prestižní fotožurnalistické soutěže přinesl opravdovou revoluci. Fotografové se museli rozloučit s mnoha různými kategoriemi, jako byly například Aktualita, Problémy dnešní doby, Reportáž, Příroda, Portrét nebo Sport. Zůstaly jim k dispozici jen čtyři: Jednotlivý snímek, Série, Dlouhodobý projekt a takzvaný Open format.

Právě poslední zmíněná kategorie přináší do World Press Photo nebývalou změnu, protože umožňuje manipulaci s obrazem, což bylo doposud nepřípustné. Spadají do ní projekty využívající různé formáty - například polyptychy, snímky s vícenásobnou expozicí, fotografické koláže, a dokonce i interaktivní dokumenty a krátká videa.

Nově se také hledal celkový vítěz. Porota nejprve určila regionální vítěze z Afriky, Asie, Evropy, Severní a Střední Ameriky, z Jižní Ameriky a z jihovýchodní Asie a Oceánie. Ve druhém kole z nich porotci vybrali světové vítěze, kteří byli vyhlášeni 7. dubna

"Potřebovali jsme se na soutěž podívat z jiného úhlu - změnit formát jejího uspořádání a způsob hodnocení, abychom zlepšili zastoupení regionů, které byly v našich soutěžích historicky málo vidět. Nový model by měl poskytnout platformu, kde je možné slyšet mnohost hlasů, abychom se stali organizací, která dobře odráží celý náš svět," řekla ředitelka soutěže Anna Lena Mehrová. Letos se do soutěže přihlásilo 4066 fotografů s celkem 64 823 snímky.