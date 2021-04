Koronavirový snímek První objetí se stal fotografií roku na World Press Photo

Nejlepším profesionálním fotožurnalistou roku 2021 se stal Mads Nissen z Dánska. V absolutním hodnocení zvítězil s fotografií První objetí. Snímek zachycuje zdravotní sestru Adrianu Sliva da Costa Souzovou v domě s pečovatelskou službou v brazilském Sao Paolu, jak objímá pětaosmdesátiletou pacientku Rosu Luziu Lunardiovou. Podle poroty snímek nejlépe odráží události uplynulého roku.

"Tato ikonická fotografie s tématem covidu-19 zachycuje mimořádný okamžik, který prožívají lidé na nejrůznějších místech světa. Vidíme v něm zranitelnost, vidíme v něm blízké, které milujeme, ztrátu, oddělení od lidí, které máme rádi," říká porotce Kevin Wy Lee. Zdůrazňuje, že na snímku je také vidět moment přežití, a to je podle něj velice důležité. "Když se na tu fotografii podíváte pozorněji, uvidíte křídla, jako symbol boje a naděje."

Fotografickým příběhem roku se stal cyklus Habibi, jehož autorem je italský fotograf Antonio Faccilongo. Více se o něm můžete dočíst v článku On vězeň, ona na svobodě, nesmí se setkat. Přesto počali děti.

Prestižní fotožurnalistická soutěž World Press Photo letos kvůli pandemii zvolila jiný způsob vyhlašování výsledků, než bylo obvyklé v posledních letech. Pořadatelé se nejprve rozhodli vyhlásit vítěze jednotlivých kategorií, celkového vítěze pak vyhlásili na slavnostním ceremoniálu až o dvě hodiny později.

Letos porota hodnotila 74 470 snímků od 4315 fotografů z celého světa. Ze soutěže vzešlo 45 vítězů z 28 zemí. Český fotograf letos mezi vítězi ani medailisty není.

Tradiční World Press Photo Festival se letos bude konat jen on-line, a to od 15. do 17. dubna. Jak to bude vypadat s výstavami, které představují oceněné fotografie v celém světě, ještě není jasné. Bude záležet na protiepidemických opatřeních v jednotlivých zemích.