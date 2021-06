Unikátní staré fotky: Colorado v době zlaté horečky u Cripple Creeku

Po zlaté horečce, která zasáhla americké Colorado v roce 1859, přišla o třicet let později druhá vlna honby za bohatstvím. Zatímco první proud zlatokopů mířil do okolí hory Pike's Peak, ten druhý směřoval ke Cripple Creeku. Unikátní snímky v této fotogalerii byly pořízeny právě v době druhé vlny, spadající do let 1890-1910. Pojďte se podívat do drsně krásné krajiny kovbojů, osadníků a zlatokopů.

Po odeznění první zlatokopecké horečky z devětapadesátého roku (kolem hory Pike's Peak) se v Coloradu stalo na čas hitem stříbro. To bylo na jeho území nalezeno už kolem roku 1860. Honba za stříbrem byla do značné míry poháněna rozsáhlými nákupy tohoto kovu americkou vládou, které schválil Kongres v roce 1878. Těžební boom trval až do 90. let 19. století a přispěl k tomu, že v horských oblastech Colorada přibývali noví obyvatelé a rostlo i bohatství celého kraje. V roce 1893 ovšem poptávka zeslábla v souvislosti s výrazným propadem cen stříbra. Jenže právě v té době už zase naplno propukla nová vlna zlaté horečky, která se do Colorada vrátila v roce 1890. Všechno odstartoval 20. října 1890 Robert Miller "Bob" Womack, který poblíž Cripple Creeku objevil rudu bohatou na zlato. Za tři roky se pak populace tohoto městečka zvýšila z 500 lidí na deset tisíc. "Během let 1890 až 1910 tisíce hledačů zaplavily okolí, ze kterého se stal největší zlatokopecký tábor na světě," píše se na webu Visit Colorado Springs. Podle údajů uvedených v článku se v té době v okolí Cripple Creeku vytěžilo zlato za 11,2 miliardy dolarů (v přepočtu na dnešní hodnotu dolaru). I když se to zdá být neuvěřitelně paradoxní, Womack zemřel zcela bez peněz 10. srpna 1909. Na přelomu 19. a 20. století byla fotografie ještě v plenkách a fotilo se v drtivé většině jen černobíle. Ale už tou dobou vznikaly i velice zajímavé barevné snímky. Jednalo se například právě o techniku nazývanou fotochrom, kdy se původně černobílé fotografie ručně kolorují. Právě tak vznikly i snímky v naší fotogalerii. V době, kdy se rodilo 20. století, byly fotochromy velmi oblíbené u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada záběrů, které zachycují mnohé světové pamětihodnosti té doby. Významným producentem pohlednic bývala americká společnost Detroit Publishing Company. Nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu.