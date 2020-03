Balet tuleňů pod ledovcem a 35 dalších skvělých fotek ze soutěže podvodních fotografů

Záběr tuleňů proplouvajících pod ledovcem, pořízený francouzským fotografem Gregem Lecoeurem, se stal nejlepší podvodní fotografií roku 2020. V prestižní světové soutěži Underwater Photographer of the Year zvítězil v konkurenci 5500 snímků od autorů ze 70 zemí světa. Vítěze jednotlivých kategorií najdete ve fotogalerii.

"Balet tuleňů a éterická podvodní krajina ponořené části ledovce vytváří kompozici, jež vás vtahuje do světa, který mělo možnost vidět jen velice málo lidí," okomentoval vítězný snímek předseda poroty Alex Mustard. "Greg Lecoeur je zaslouženým vítězem a jeho snímek kombinuje fotografickou krásu, kompozici, výjimečné světlo a delikátní barvy, konstatoval také porotce Peter Rowlands.

Lecoeur žije v jihofrancouzském městě Nice, ale většinu roku stráví na moři jako profesionální fotograf, který dokumentuje život v oceánech.

Mezinárodní soutěž Underwater Photographer of the Year má domov ve Velké Británii a její počátky spadají do roku 1965. Jak uvádějí pořadatelé, prvním vítězem se stal Brit Phil Smith.

Dnes má soutěž celkem 13 kategorií, které sahají od makrofotografie až ke snímkům podmořských vraků.

Pro všechny, koho soutěž zajímá, připravili pořadatelé zdarma ke stažení ročenku o 180 stranách.

Najdete ji na adrese:

underwaterphotographeroftheyear.com/winners/upy-yearbook/.

Ročenka (v anglickém jazyce) obsahuje všechny oceněné fotografie. U každé je uveden příběh jejího vzniku, komentář poroty a technické parametry záběru.