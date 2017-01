Tajná místa pražských památek. Pohled do zákulisí objektivem Martina Frouze

před 21 minutami

Není moc lidí, kteří by měli možnost zkoumat poklady nalezené v podlaze Vladislavského sálu nebo pohlédnout tváří v tvář jezdecké soše svatého Václava na Václavském náměstí. Fotograf Martin Frouz to štěstí má. A díky jeho snímkům mohou do zákulisí pražských památek nahlédnout i návštěvníci výstavy v pražském Czech Photo Centre.

Martin Frouz spolupracuje s památkáři a archeology už mnoho let. „Díky tomu mám možnost či privilegium dostat se během výzkumu a oprav do míst, kde není žádoucí, aby se mnoho lidí pohybovalo. Snažím se, aby kromě požadované technické dokumentace vznikly i snímky, které by ve výtvarnější podobě umožnily přiblížit zákulisí širší veřejnosti,“ vysvětluje.

Během práce se dostane nejen na zajímavá a neobvyklá místa, ale občas i do neobvyklých situací. „Když se měnily sochy na průčelí Staroměstské mostecké věže, řekli mi, že můžu fotit. Ale zároveň mě upozornili, že je tam málo místa a až se budou usazovat sochy, bude potřeba každá ruka. Takže jsem musel v jednu chvíli hodit foťák na záda, pomoci tlačit sochu do výklenku a fotit jsem mohl zase až potom,“ říká fotograf.

Na výstavě jsou vidět nejen snímky z oprav památek, ale také fotografická dokumentace nalezených předmětů. Příkladem může být velmi zajímavý soubor věcí, které se našly pod podlahou Vladislavského sálu Pražského hradu. Patří mezi ně i obrázky, které někdo vystřihl z hracích karet na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Proč někdo karty rozstříhal? „To už se pravděpodobně nikdy nedozvíme,“ konstatuje Martin Frouz.

Výstava Proti času vznikla díky Grantu Prahy, což je zvláštní cena pražského magistrátu, udělovaná v rámci soutěže Czech Press Photo. Snímky zachycují opravy pražských památek během posledních let.

Na výběru fotografií pro konkrétní prostory Czech Photo Centre se výrazně podílela kurátorka Štěpánka Stein. „Výstava Proti času je záměrně koncipovaná do několika menších celků, jejichž hlavním těžištěm je lokalita. Máme možnost sledovat několikaletý proces oprav těch nejvýznamnějších pražských památek, jako jsou Národní muzeum, Karlův most, Národní divadlo, stavby pražského hradu ale i rekonstrukce karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje a neméně známého vinohradského kostela Nejsvětějšího srdce Páně od Josipa Plečnika,“ vysvětluje kurátorka. Na výstavě jsou kromě snímků Martina Frouze k vidění i práce autorů, kteří získali Grant Prahy v předchozích letech.

O autorovi:

Martin Frouz (46)

vystudoval ČVUT a FAMU

působil jako fotoeditor v MF DNES a v National Geographic

o fotodokumentaci a využití fotografie v odborných oblastech přednáší na několika vysokých školách včetně Karlovy univerzity

od roku 2003 fotí pro české egyptology

O výstavě

Kde: Czech Photo Centre, u výstupu z metra Nové Butovice v Praze

Czech Photo Centre, u výstupu z metra Nové Butovice v Praze Kdy: od 26. ledna do 26. února

od 26. ledna do 26. února Více informací: www.czechphotocentre.cz

autor: Tomáš Vocelka