Sony přichází s třetí generací bezzrcadlovky A7R, je rychlejší a vytrvalejší než předchůdce

před 2 hodinami

Sony A7R II je bezzrcadlovka velmi oblíbená mezi studiovými a krajinářskými fotografy, nabízí totiž mimo jiné velmi vysoké rozlišení 42,5 megapixelu. Teď firma oznámila jejího následovníka. Model A7R III chce nabídnout řadu věcí, které se naučil od vlajkové lodi značky, kterou je nyní Sony A9 - například rychlejší fotografování, vyšší výdrž baterie nebo výkonnější procesor pro zpracování obrazu.

Samotná firma uvádí, že v novém modelu zúročila mnoho věcí, které se naučila při vývoji modelu A9. Ten je momentálně nejvýkonnější bezzrcadlovkou od Sony a byl vyvinut především s ohledem na potřeby profesionálních fotoreportérů a sportovních fotografů.

Nová A7R III, stejně jako její předchůdci, cílí na poněkud jinou skupinu. A sice na fotografy, kteří pro svou práci potřebují extrémně vysoké rozlišení snímače. Jde například o krajináře, studiové a portrétní fotografy nebo o profesionály, kteří fotí reklamu.

Nový fotoaparát tak díky zkušenostem z modelu A9 nabídne například rychlost až deseti záběrů za sekundu (předchozí model A7R II měl tuto rychlost poloviční). Vítanou novinkou je také malý joystick, který pomáhá rychle vybrat bod, na který chce fotograf zaostřit - opět převzatý z modelu A9.

Tělo fotoaparátu, které vypadá velice podobně jako u předchozí generace, má však nově dva sloty na paměťové karty, což je také vlastnost, kterou profesionálové velmi oceňují. Umožňuje například při fotografování svatby zálohovat snímky na druhou kartu a fotograf pak má jistotu, že při selhání jedné karty nepřijde o záběry, které už nepůjde zopakovat.

Stesky fotografů nad malou výdrží baterie, které se objevovaly u Sony A7R II, by měly zmizet, následovník totiž dostal baterii s vyšší kapacitou, opět převzatou z modelu A9. Měl jsem možnost porovnat výdrž fotoaparátů Sony A7R II a A9 - rozdíl byl tehdy opravdu velice výrazný.

Také velký a skvěle čitelný elektronický hledáček převzal nový fotoaparát z modelu A9.

Samozřejmě zde najdete také duální stabilizaci, která kombinuje možnosti stabilizátoru v těle přístroje a v objektivu. Měla by umožnit fotit ostré a neroztřesené snímky z ruky časy až o pět expozičních stupňů delšími než bez stabilizace.

Zvýšila se také rychlost zpracování obrazu, Sony uvádí, že je oproti předchozímu modelu až 1,8krát vyšší. Také rychlost zaostřování za špatných světelných podmínek by měla být až dvakrát lepší. Přesnější by měl být i systém udržující pohybující se věc stále zaostřenou.

Pokud jde o video, Sony A7R III filmuje v rozlišení 4K a využívá k tomu celou plochu fullframového snímače. V rozlišení Full HD dokáže točit až rychlostí 120 snímků za sekundu, což lze využít pro výrazně zpomalené záběry.

Nově se u fotoaparátu objevuje mód zvaný Pixel Shift Multi Shooting, který díky mikroposunům stabilizovaného snímače dokáže rychle nafotit čtyři snímky, které pak jde složit do výsledného záběru s mnohem vyšším rozlišením než má snímač. Snímky však nejde složit přímo ve fotoaparátu, jako to umí například Pentax K-1, ale je to potřeba udělat v nově vyvinutém softwaru, který Sony samozřejmě dodává s novým přístrojem.