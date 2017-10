Fantastické detaily: První reálné testovací snímky z nového fotoaparátu Sony A7R III

před 41 minutami

Fotografická rubrika Aktuálně.cz byla mezi prvními weby a časopisy píšícími o fotografování a fotoaparátech, které dostaly možnost vyfotit si první testovací snímky s právě představeným fotoaparátem Sony A7R III. Tento profesionální přístroj je určen především studiovým, portrétním, krajinářským a reklamním fotografům. Zachytit detaily umí opravdu skvěle, oproti předchozí generaci má ale řadu vylepšení.

Londýnská centrála firmy Sony se ve středu 25. října zaplnila pozvanými fotografy z různých částí Evropy, kteří dostali šanci vyzkoušet si mezi prvními novou plnoformátovou bezzrcadlovku Sony A7R III. Byli jsme mezi nimi.

Jaký tedy nový fotoaparát je? Už u předchozího modelu, kterým bylo Sony A7R II, jsem byl nadšený tím, jaké množství detailů dokáže zachytit. Není vcelku divu, snímač má rozlišení 42,5 megapixelu a to je opravdu hodně. Pokud se přidá kvalitní objektiv, je kresba v detailech fascinující.

Nové Sony A7R III používá snímač se stejným rozlišením, ovšem přidává spoustu funkcí, které si fotografové přáli. Je to výsledek velmi intenzivního sondování, které Sony mezi fotografy provádí. Zvýšila se výdrž baterie, zdvojnásobila se rychlost snímání na skvělých deset snímků za sekundu, má výkonnější procesor pro zpracování obrazu a pomocí funkce Pixel Shift umí vyfotit fotky s rozlišením téměř 170 megapixelů (vzniknou složením čtyř snímků, ale je to potřeba provést v počítači, pomocí softwaru do Sony).

Parametry novinky jsem ale popsal v předchozím textu (Sony přichází s třetí generací bezzrcadlovky A7R, je rychlejší a vytrvalejší než předchůdce), pojďme raději na dojmy z fotografování.

Ačkoliv osobně fotoaparáty Sony nefotím, je potřeba jim přiznat, že jsou momentálně na úplné špičce vývoje bezzrcadlovek. Že je Sony A7R III na plnoformátový fotoaparát přístroj velice malý, už mě samozřejmě nepřekvapilo, nebylo to první Sony, které jsem měl v ruce.

Fotoaparát velmi dobře padne do ruky a ovládání je velmi intuitivní (to se před několika lety ještě o bezzrcadlovkách od Sony říkat nedalo). Menu je přehledné. Vynikající je velký a jasný elektronický hledáček s velice ostrou kresbou.

Já osobně bych ale uvítal, kdyby Sony kromě větší výdrže baterie, rychlejšího ostření a rychlejšího fotografování převzalo z vlajkové lodě A9 také ovládací prvky na těle. Sony A7R III jich má méně než devítka. Nemusí to tak vnímat každý, ale mě ovládací prvky v podobě tlačítek na těle velmi urychlují práci, do menu fotoaparátu chodím nerad.

To, oč zde ovšem běží především, je kvalita fotek. A7R III je totiž určen fotografům, kteří chtějí mít na snímcích co nejpodrobnější detaily. A v tomto ohledu je novinka výborná. Koneckonců, není potřeba příliš mluvit, podívejte se do galerie u této recenze. Pro ty, kdo se chtějí podívat na naprosto autentický výstup z fotoaparátu (neupravovaný JPEG), mohou si ho stáhnout zde. Ale pozor, JPEG má přes 15 megabytů.

Sony představilo i nový objektiv 24-105 mm

Společně s novým fotoaparátem Sony představilo i nový objektiv 24-105 mm f/4 G. I ten jsem měl možnost otestovat, a to na těle bezzrcadlovky Sony A9. Objektiv je poměrně kompaktní, pokrývá velmi příjemný rozsah ohnisek od širokoúhlého až po portrétní. Opět má velmi hezkou kresbu a také bokeh (říká se tak podobě, kterou má rozostřené pozadí snímků - objektiv zde dokáže pěkné a čisté kruhové útvary).

Ne každý fotoaparát, který se mi dostane do ruky, ve mně vzbuzuje chuť okamžitě jít a koupit si ho. Sony A7R III je jedním z mála, které to dokázaly. Jenže, což asi zná mnoho z vás, člověku vždycky nejvíce padne do oka věc, která je opravdu hodně drahá. A to bude, bohužel, platit i pro tuto novinku, určenou především profesionálním fotografům.