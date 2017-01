Recenze: Canon M5 je výborná bezzrcadlovka, která přišla o něco později, než měla

před 1 hodinou

Zatímco firmy Olympus, Sony, Fuji i Panasonic získávaly zákazníky nabídkou stále populárnějších „bezzrcadlovek“, Canon vyčkával. Teď se však jeho přístup změní. Jeho nový model M5, představený na Photokině v Kolíně nad Rýnem, se zařadil mezi to nejlepší, co je v dané kategorii k sehnání. Jen škoda, že se neobjevil o něco dříve.

Recenze Canonu M5 nerozebírá detailně jednotlivé technické vlastnosti nového fotoaparátu. Zaměřuje se na to, co považuje za nejdůležitější: Tedy jak se s ním fotí a jaké jsou z něj fotky. V obou těchto stěžejních disciplínách vychází Canon M5 velmi dobře. Zde je 10 postřehů o nové bezzrcadlovce:

1) První dojem: I když je malý, působí velmi pevně a odolně

Když jsem vzal Canon M5 poprvé do ruky na Photokině, měl jsem hned pocit, že je to bytelný fotoaparát, který velmi dobře padne do ruky. Při recenzování se to potvrdilo. Tělo je kovové, ovládací prvky jsou umístěny tak, že to bude všem majitelům zrcadlovek od Canonu připadat povědomé. A podobné je to i s menu. Člověk, který už fotil nějakým Canonem, má pocit, že se mu dostal do ruky starý známý, jen v trochu menší podobě. A co je nejlepší, dobrý pocit z ovládání bude podle mě mít pokročilý fotograf i začátečník. M5 umí uspokojit obě velmi rozdílné skupiny.

2) Druhý dojem: menší velkost někdy vadí

Menší velikost těla přístroje, než mají zrcadlovky, je na jednu stranu příjemná, jenže má i svá ale. Svádí k tomu, držet přístroj jen jednou rukou. V takovém případě se mi však občas stalo, že jsem si tlačítka a ovladače na zadní straně fotoaparátu nechtěně přimáčkl dlaní. Výsledkem bylo, že jsem si nastavoval různé parametry a funkce, aniž bych po tom toužil. Je to ale problém většiny malých bezzrcadlovek. S velkou zrcadlovkou se to nestává, ani když člověk fotí v rukavicích.

3) Velmi povedený dotykový displej

Canon se rozhodl použít dotykový displej a povedlo se mu to velmi nápaditě. To, že se dá na konkrétní bod zaostřit dotykem prstu, umí už i spousta jiných fotoaparátů. To, že se můžete dívat do elektronického hledáčku a palcem na dotykovém displeji ostřit na určité místo (jako by to byl touchpad), se už také používá – umí to například fotoaparáty od Panasonicu. Canon však přidal jednu opravdu výbornou funkci – plochu touchpadu si můžete omezit jen na část displeje (třeba na pravý horní roh). K čemu je to dobré? Třeba k tomu, aby fotograf omylem nezaostřoval špičkou nosu, což se u podobných řešení občas stává. Tento problém Canon zvládl výborně.

4) Použijete objektivy z jiných Canonů

Canon myslel na své příznivce a k modelu M5 přibaluje redukci. Ta umožní použít objektivy určené pro zrcadlovky Canon, kterých je nepřeberné množství. M5 má jiný bajonet, bez redukce na jeho tělo zrcadlovkové objektivy nasadit nejdou. Objektivy i s redukcí fungují dobře, ostří rychle a precizně, žádný velký rozdíl oproti zrcadlovce jsem s nasazeným objektivem Canon 70–200 mm nepozoroval. A teď ta horší zpráva: pokud použijete objektivy ze zrcadlovky, ztrácí se hlavní výhoda „bezzrcadlovky“, jíž jsou kompaktní rozměry. Na maličkém těle se objeví poměrně masivní redukce a mohutný objektiv. Celek je velký skoro stejně, jako by to byla zrcadlovka, a působí v ruce trochu nevyváženým dojmem.

5) Hledáček je velký, někdy má oproti zrcadlovce výhody

Jsem zvyklý fotit s elektronickými hledáčky a nevadí mi. Ten v Canonu je velký a obraz v něm je hezky ostrý a čirý. Má své výhody, ke kterým patří to, že vidíte přesně to, co vyfotíte, včetně hloubky ostrosti snímku a jeho barev (to u zrcadlovky čekat nelze). Dále je zde možnost zobrazit spoustu informací o snímku přímo v hledáčku, také si tam lze prohlížet vyfotografované fotky. Na druhou stranu, při zkoušení funkce „noční snímek“ bylo vykreslování temné scény pomalé, a pokud jsem pohnul fotoaparátem ze strany na stranu, obraz v hledáčku se „sekal“.

6) Dvě věci, které bych u tohoto Canonu rád viděl, ale nemá je

Tak za prvé – Canon M5 nemá ochranu proti stékající vodě a prachu. Je to škoda, byl by to výborný fotoaparát pro cestovatele i na street foto, ale zrovna tam se odolnost proti prachu a vodě docela cení. Myslím, že fotoaparát s cenou nad 30 tisíc korun by si tuto vlastnost zasloužil. Za druhé – přístroj nemá možnost přepnout na elektronickou závěrku. Řada bezzrcadlovek ji nabízí a je to výborná funkce. Elektronická závěrka je totiž dokonale bezhlučná, takže s ní můžete fotit na místech, kde ruší cvakání závěrky, i tam, kde chcete fotit nepozorovaně.

7) Jaké jsou z něj fotky? Velmi dobré

V kvalitě fotek je Canon M5 srovnatelný s velmi podařenou zrcadlovkou Canon 80D a podle dostupných informací oba fotoaparáty sdílejí řadu klíčových dílů. Dokáže si velmi dobře poradit s hůře osvětlenými scénami i s poměrně velkými rozdíly mezi světly a stíny. Právě v tomto parametru je znatelné zlepšení oproti starším Canonům. Šum na fotkách při rozumném ISO do 1600 nepředstavuje na snímcích ve formátu jpeg žádný velký problém, ale konkurence v segmentu APS-C bezzrcadlovek to umí občas ještě o trochu lépe. Rozdíly však nejsou z pohledu normálního fotografa nijak velké.

Tento Canon má mimo jiné zabudovanou funkci pro fotografování nočních snímků „z ruky“. Výsledky byly velmi dobré. Snímek v tomto režimu vzniká složením několika rychle po sobě pořízených záběrů. Při skládání se eliminuje šum, výsledek je ovšem jen ve formátu jpeg. Pro fotografy, kteří fotí takzvaně „do rawu“, to tedy není (ale ti by fotoaparát stejně postavili na stativ a šumu se zbavili nastavením nižšího ISO).

8) Umí spoustu kreativních režimů

Kreativní režimy a různá „napovídátka“ jsou věc, kterou zkušení fotografové většinou nepoužívají. Ale řadě začátečníků a mírně pokročilých mohou ohromně pomoci a možná je i nasměrují k tomu, aby pochopili, jak se fotí portrét s rozostřeným pozadím nebo zmrazený pohyb. Canon v tomto ohledu nabízí řadu funkcí a způsobů, jak umí fotku upravit. Všechny mají smysl, nejsou to „funkce pro funkce“.

9) Ostří rychle, fotí rychle

Canon M5 využívá pokročilý systém zaostřování Dual Pixel AF a díky němu ostří příjemně rychle. Rychle také fotí (to, že chybí zrcadlo, umožňuje vyšší frekvenci snímání). Canon M5 umí sedm fotek za vteřinu s přeostřováním, devět s pevným zaostřením. Fotoaparát také dokáže velice solidně zaostřit na objekt nebo na tvář a udržovat je zaostřené, i když se pohybují. Jak velká je úspěšnost tohoto systému, nemohu přesně říci, testoval jsem ho jen krátce. Ale během té doby jsem s ním měl dobrou zkušenost. Jak se fotoaparátu dařilo udržovat zaostření v testu renomovaného webu dpreview, se můžete podívat zde. https://www.dpreview.com/reviews/canon-eos-m5-review/4

10) Komu bych ho doporučil?

Je to výborný fotoaparát pro mírně pokročilého až pokročilého fotografa, který cestuje a nechce s sebou vozit velkou zrcadlovku. Velmi příjemná je kombinace s objektivem 18–150 mm (ekvivalent zhruba 28–240 mm na fullframu), která je jednou ze sestav, se kterými se můžete setkat v obchodech s fototechnikou. Tento rozsah pokryje drtivou většinu situací, které si lze při fotografování představit. Kresba objektivu je vzhledem k velkému rozsahu zoomu – mým subjektivním pohledem – velmi solidní.

Velmi dobře půjde Canon M5 použít také na pouliční reportáž (street foto), kde bude ovšem občas vadit absence tiché elektronické závěrky. Bude se hodit také pro pokročilé „rodinné fotografování“. Canonu M5 se rozhodně nemusejí obávat ani začátečníci nebo mírně pokročilí, kterým nabízí řadu kreativních režimů a nápověd, jak vyfotografovat to, co by chtěli. A komu bych ho nedoporučil? Určitě lidem, kteří často fotí ve špatném počasí a prašném prostředí.

autor: Tomáš Vocelka