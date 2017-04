První pohled: Panasonic GH5 vlastnostmi konkuruje profesionálním filmovým kamerám

před 1 hodinou

Sportovní fotograf Steven Clarey přijel do Česka představit novou vlajkovou loď Panasonicu, fotoaparát Lumix GH5. První seznámení s tímto přístrojem zanechává výborný dojem, a to díky příjemnému ovládání, bytelné konstrukci odolné proti vodě a prachu, rychlému ostření i díky funkcím, které konkurují drahým filmovým kamerám.

Model GH5 navazuje na předchůdce (GH4) a jde dál v jeho stopách. Je to tedy přístroj, který je kromě fotografování určen především pro filmaře. Nabízí jim mnoho funkcí, jinak typických zvláště pro profesionální filmové kamery. Jednou z novinek, která patří do této oblasti, je třeba schopnost točit videa v rozlišení full HD rychlostí až 180 snímků za sekundu.

Funkce je výborně využitelná například při akčních sportech - dají se s její pomocí pořídit výborně vypadající zpomalené záběry. "Byla to jedna z věcí, o které jsme konstruktéry žádali. Chtěli jsme, ať se nejvyšší možná snímací frekvence přiblíží ke 200 záběrům za sekundu. Podařilo se jim to splnit," řekl Steven Clarey, který působí jako ambasador značky. Kromě nejvyšších snímacích frekvencí přístroj samozřejmě pracuje s rozlišením 4K.

Další věc, která zpříjemňuje život filmařům, je adaptér pro připojení profesionálních mikrofonů, který se oproti předchozímu řešení pronikavě zmenšil a nyní se dá nasunout na sáňky blesku. A je zde i mnoho dalších funkcí, které ocení profesionální filmaři (např. možnost používat V-Log a nainstalovat přímo do kamery LUT tabulky - laicky řečeno, umožňují pracovat s barvami filmového záznamu).

Oproti předchozímu modelu naopak zmizel vestavěný blesk. Na jeho místě nad hledáčkem se teď ukrývá chladič, který se stará o to, aby se nepřehříval výkonný procesor fotoaparátu. U profesionálních přístrojů, ke kterým se GH5 řadí, však vestavěný blesk chybí často - počítá se s tím, že majitelé takových fotoaparátů pracují s externími blesky.

A jak je na tom Lumix GH5 z pohledu fotografa? Tělo z hořčíkové slitiny utěsněné proti vodě a prachu padne velmi příjemně do ruky, ovládání se drží toho, co je pro Panasonic typické. Lidé, kteří s nějakým fotoaparátem této značky už pracovali, si budou zvykat rychle.

V některých recenzích je Lumixu GH5 vyčítáno umístění joysticku, kterým se ovládá řada funkcí a přesunuje se jím i bod, na který bude fotoaparát ostřit. Mohu říci, že mně osobně umístění vyhovovalo.

Fotoaparát má rychlejší ostření než jeho předchůdce i vyšší počet zaostřovacích bodů, a i při krátkém focení byl poznat rozdíl.

Zajímavá je možnost fotit v režimu 6K - fotoparát v podstatě nasnímá krátké video v supervysokém rozlišení 18 megapixelů a z krátkého klipu se pak dá vybrat ten nejlepší snímek. Opět je to věc, kterou ocení třeba fotografové akčních sportů. Pokud se nefotí v režimu 6K, pracuje přístroj v rozlišení 20 megapixelů.

Přístroje pracující s menším snímačem formátu micro 4/3, ke kterým tento Panasonic patří, mají oproti velkým profesionálním zrcadlovkám jednu velkou výhodu. Jsou podstatně menší a menší jsou i objektivy pro ně. I poměrně rozsáhlá fotovýbava, včetně teleobjektivů pro sportovní fotografii, se vejde do jednoho batohu, což u full-frame zrcadlovky v podstatě není možné.

Samozřejmě za všechno se platí. Menší snímač má (a je to dáno fyzikálními zákony) například o něco horší výkon ve špatných světelných podmínkách. Jak se v nich chová GH5, se při krátkém focení nedalo prověřit. "S GH4 jsem si mohl dovolit jít s citlivostí maximálně po ISO 1600," říká Steven Clarey. "U GH5 mohou použít i ISO 6400," říká. A to už by byl opravdu solidní výsledek.

I z krátkého fotografování lze říct, že se Lumix GH5 chová jako dobře vybavený profesionální přístroj s množstvím funkcí ovladatelných přímo z těla přístroje (nemusí se pak kvůli všemu do menu). Nabízí také zcela samozřejmě věci, na které jsou pokročilí a profesionální fotografové zvyklí (včetně ochrany proti povětrnostním vlivům nebo duálního slotu na paměťové karty). Odpovídá však tomu i cena (55 tisíc Kč za tělo), která je srovnatelná s levnějšími full-frame zrcadlovkami.

autor: Tomáš Vocelka

Související články